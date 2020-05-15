PUBG Mobile Lite 0.17.0 güncellemesi ile karşımıza çıktı

PUBG Mobile Lite 0.17.0 güncellemesi ile oyuna yepyeni özellikler ekleniyor.

İŞTE PUBG MOBİLE LİTE'A GELEN YENİLİKLER

Google Play Store üzerinden sunulan bu güncelleme ile birlikte oyuna ağır silah modu adı verilen mod ekleniyor. Bu güncelleme ile birlikte oyuna BRDM-2 ve AH6 isimli araçlar ekleniyor. Ayrıca oyunun ana sürümünde yer alan MGL ve M3E1-A silahları da Lite sürüme ekleniyor.

Winner Pass sistemine geçiş yapan oyunda ilk defa satın alanlar ek ödüller kazanabilir hale geliyor. Kişisel Alan da bu sürüm ile güncelleniyor. Bu sayede Yeni Birliktelik sistemi ve giysi gösterimi kişisel alanlara ekleniyor.

Eğer Lite sürümü merak ediyorsanız oyunu buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 1 GB RAM’li telefonlarda bile akıcı bir deneyim sunmak için geliştirilen oyunu orta veya üst segment telefona sahipseniz indirmenize gerek yok diyebiliriz. Çünkü ana sürüm ile aralarında hem grafiksel açıdan hem de oyun modaları ve silahları açısından çok büyük farklar bulunuyor.

Son olarak Lite sürümün iOS platformuna gelmeyeceğini mevcuttaki iPhone 5s ve sonrasındaki tüm iPhone’larda oyunun akıcı bir şekilde oynanabildiğini belirtelim.

Teknoloji bakanı yerli ilaç konusunda net konuştu!

