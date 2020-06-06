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PUBG’nin ücretsiz olacağı tarih ve saat!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Milyonları kasıp kavuran PUBG, bildiğiniz gibi PC ve konsolda ücretli olarak sunuluyor. Steam’de şu sıralar indirim ile 43,50 TL‘den satılan oyun için müjdeli haber geldi.

PUBG’nin ücretsiz olacağı tarih ve saat!

Steam, PC sahipleri için PUBG’nin hafta sonu ücretsiz olarak oynanabileceğini açıkladı. 4 Haziran 2020 tarihinde 20:00‘de başlayan bu ücretsiz oynama süresi 8 Haziran 2020 tarihinde saat 20:00’de sona erecek.

Eğer oyunu indirdikten sonra ücretsiz oynama süresi biterse, dilerseniz oyunu satın alıp kaldığınız yerden oynamaya devam edebileceksiniz. Oyunu buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

PlayerUnknown’s Battlegrounds‘ın optimizasyon sorunlarından dolayı eskiden PC’lerde kastığı doğruydu. Ancak son gelen güncellemeler ile artık oyun daha stabil bir şekilde çalışıyor.

Siz yine de PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşıp oyunu ona göre indirebilirsiniz. PC’niz minimum gereksinimleri bile karşılamıyorsa boşuna indirip kotanızı tüketmeniz gerek yok diyebiliriz.

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