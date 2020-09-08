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PUBG oyuncularına müjde: PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı!

OYUN HABERLERİ  | 08.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

PUBG Mobile 1.0 güncellemesi sonunda yayınlandı. PUBG Mobile'ın en büyük güncellemesi olan PUBG Mobile 1.0 ile oyuna Erangel 2.0 haritası ve hilecilere son verecek anti hile önlemleri gibi birçok yenilik eklendi. İşte Android ve iOS'a gelen PUBG Mobile 1.0 güncellemesinin öne çıkan özellikleri...

PUBG oyuncularına müjde: PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı!

PUBG Mobile oyuncuları merakla bekledikleri güncellemeye kavuştu. Tencent'in geliştirdiği oyuna yeni özellikler ekleyen ve PUBG Mobile geçmişinin en büyük güncellemesi olan PUBG Mobile 1.0 güncellemesi iOS ve Android kullanıcılarına resmen sunuldu.

PUBG MOBİLE 1.0 YAYINLANDI

PUBG Mobile Twitter hesabının paylaşımıyla birlikte PUBG Mobile 1.0 güncellemesinin kullanıma açıldığı duyuruldu. Güncellemenin en öne çıkan yeniliği ise yenilenen Erangel haritası. Erangel 2.0'a yükseltilen harita artık daha kapsamlı ve yeni bir görünüme sahip. Bunun dışında PUBG Mobile geliştiricilerinin oyunda yaptıkları bazı düzeltmeler de mevcut.

İŞTE PUBG MOBİLE 1.0 GÜNCELLEMESİ YENİLİKLERİ

  • Erangel 2.0
  • Yeni silah: M1014
  • Yenilenmiş görseller
  • Bina ve bina yapısı düzeltmeleri
  • Büyük kaynak noktası düzeltmeleri
  • Yeni harita unsurları
  • Livik iyileştirmeleri
  • Görsel efekt iyileştirmeleri
  • Sahne dengelemesi
  • Hata düzeltmeleri
  • A.C.E. ve Ötesi temalı oyun
  • Evo Alanı Yenilikleri
  • Cadılar Bayramı hastalık modu (23 Ekim’den itibaren)
  • Güvenlik ve performans İyileştirmeleri
  • Grafik iyileştirmeleri
  • Eylem iyileştirmeleri
  • Görsel efekt iyileştirmeleri
  • Karakter öğesi iyileştirmeleri

PUBG Mobile yeni Erangel

PUBG MOBİLE 1.0 GÜNCELLEMESİ KAÇ GB?

PUBG Mobile 1.0 güncellemesi Android ve iOS cihazlar için farklı boyutlara sahip. Güncelleme Android cihazlar için 1.8 GB, iPhone ve iPad cihazlar için ise 2.17 GB büyüklüğünde. Güncellemeyi bugün itibarıyla App Store ve Google Play üzerinden indirebilmek mümkün.

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