PUBG oyuncularına müjde: PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı!

PUBG Mobile oyuncuları merakla bekledikleri güncellemeye kavuştu. Tencent'in geliştirdiği oyuna yeni özellikler ekleyen ve PUBG Mobile geçmişinin en büyük güncellemesi olan PUBG Mobile 1.0 güncellemesi iOS ve Android kullanıcılarına resmen sunuldu.

PUBG Mobile Twitter hesabının paylaşımıyla birlikte PUBG Mobile 1.0 güncellemesinin kullanıma açıldığı duyuruldu. Güncellemenin en öne çıkan yeniliği ise yenilenen Erangel haritası. Erangel 2.0'a yükseltilen harita artık daha kapsamlı ve yeni bir görünüme sahip. Bunun dışında PUBG Mobile geliştiricilerinin oyunda yaptıkları bazı düzeltmeler de mevcut.

Update 1.0 and New Erangel is now being rolled out on Google Play and the iOS App Store ????! Lock, load, and get ready to discover a New Era ???? .