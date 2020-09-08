PUBG oyuncularına müjde: PUBG Mobile 1.0 güncellemesi yayınlandı!

PUBG Mobile oyuncuları merakla bekledikleri güncellemeye kavuştu. Tencent'in geliştirdiği oyuna yeni özellikler ekleyen ve PUBG Mobile geçmişinin en büyük güncellemesi olan PUBG Mobile 1.0 güncellemesi iOS ve Android kullanıcılarına resmen sunuldu.

PUBG MOBİLE 1.0 YAYINLANDI

PUBG Mobile Twitter hesabının paylaşımıyla birlikte PUBG Mobile 1.0 güncellemesinin kullanıma açıldığı duyuruldu. Güncellemenin en öne çıkan yeniliği ise yenilenen Erangel haritası. Erangel 2.0'a yükseltilen harita artık daha kapsamlı ve yeni bir görünüme sahip. Bunun dışında PUBG Mobile geliştiricilerinin oyunda yaptıkları bazı düzeltmeler de mevcut.

Update 1.0 and New Erangel is now being rolled out on Google Play and the iOS App Store ????! Lock, load, and get ready to discover a New Era ???? . — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) September 8, 2020

İŞTE PUBG MOBİLE 1.0 GÜNCELLEMESİ YENİLİKLERİ

Erangel 2.0

Yeni silah: M1014

Yenilenmiş görseller

Bina ve bina yapısı düzeltmeleri

Büyük kaynak noktası düzeltmeleri

Yeni harita unsurları

Livik iyileştirmeleri

Görsel efekt iyileştirmeleri

Sahne dengelemesi

Hata düzeltmeleri

A.C.E. ve Ötesi temalı oyun

Evo Alanı Yenilikleri

Cadılar Bayramı hastalık modu (23 Ekim’den itibaren)

Güvenlik ve performans İyileştirmeleri

Grafik iyileştirmeleri

Eylem iyileştirmeleri

Görsel efekt iyileştirmeleri

Karakter öğesi iyileştirmeleri

PUBG MOBİLE 1.0 GÜNCELLEMESİ KAÇ GB?

PUBG Mobile 1.0 güncellemesi Android ve iOS cihazlar için farklı boyutlara sahip. Güncelleme Android cihazlar için 1.8 GB, iPhone ve iPad cihazlar için ise 2.17 GB büyüklüğünde. Güncellemeyi bugün itibarıyla App Store ve Google Play üzerinden indirebilmek mümkün.



