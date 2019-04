Pubg oyununda 'terör' tehlikesi uyarısı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Doç. Dr. Tuncay Dilci, dünyada 400 milyon kişi tarafından oynanan 'Pubg' oyunu ile ilgili uyarılarda bulundu. Dilci, "Farklı ülkelerden, dinini, dilini bilmediğin insanlarla bir oyun grubu, takım grubu oluşturulması söz konusu. İleride dijital dünya üzerinden terör örgütlerinin harekete geçmesi, bunun terör amaçlı kullanılması söz konusu olabilir" dedi.

Doç. Dr. Tuncay Dilci dünya genelinde 400 milyon kullanıcısı bulunan 'Pubg' oyunu ile ilgili açıklamalarda bulunarak çoğunlukla 25-35 yaş arası kişilerin oynadığı, içerisinde sesli olarak iletişim sağlanan oyunla ilgili 'terör' uyarısında bulundu.

Pubg oyununun diğer dijital oyunlardan daha çok tehlike saçtığını ve şiddet üreten bir oyun olduğunu söyleyen Dilci, "Bilindiği gibi her şeyin kullanım alanının belli bir sınırları vardır. Örneğin, oksijeni bile gereğinden fazla alırsanız, vücutta oksijen zehirlenmesine kadar gidebilecek bazı sağlık sorunları ile karşılaşabiliriz. 'Pubg gibi oyunlar kendi içerisinde şiddet üretmesi veya gereğinden fazla zaman geçirilmesi yönünde buda ilerleyen zamanlarda bir takım sorunlar oluşturabilmektedir. Bunlardan bir tanesi zaman kullanımına bağlı olarak, farklı zaman dilimindeki insanların eş zamanlı olarak 100'lerce kişinin aynı anda, aynı oyun üzerinde olmalarıdır. Farklı ülkelerden, dinini, dilini bilmediğin insanlarla bir oyun grubu, takım grubu oluşturabilmesidir. Bunun ilerde dijital dünya üzerinden bir takım terör örgütlerinin harekete geçmesi veya terör amaçlı kullanılması ve terör amaçlı eğitilmesi bile söz konusudur. Dolayısıyla bir insanın 'Pubg' gibi oyunlara yönelmesi, bir takım kişilik eksiklikleri veya kişilik bozukluklarının da çağrışımını ifade eder. Bu rahatsızlığının dışa vurumu olarak kendini tatmin etme veya bu duygular üzerine şiddet üreten mekanizmaları kullanarak kendince tatmin sağlamaya çalışıyor. Bu olay gittikçe risk oluşturabilmektedir" dedi.

'KAYGI BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR'

Dilci, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018 yılında dijital oyunları zihinsel sağlık bozukluğu şeklinde ifade ettiğini hatırlatarak, "Dolayısıyla bu durum dijital oyunların en çok yaygın olarak kullanıldığı Uzak Doğu ülkeleri, başta Hindistan olmak üzere Çin, Japonya bu tip oyunları yasaklamıştır. Hatta Hindistan'daki sağlık örgütleri bu konuda yaptıkları çalışmalarda kişilerde yoğun hasar yaratmasından dolayı zararlı olabileceğini düşünerek eğitim örgütlerindeki çocukların ve her kademedeki yetişkinlerin oynamaması konusunda gerekli polisiye tedbirler alma yoluna da gitmişlerdir. Ayrıca Hindistan'da 120 kişi ile yapılan bir çalışmada yaklaşık 1 ay içinde 'Pubg' oyununa bağımlılık yönünde davranış bozukluğu gözlemlendiği ve hatta zihinsel yönden bir takım kaygı bozukluğu, halüsinasyon, oyundaki figürleri gerçek hayatta da sürdürme eğilimleri gibi kontrol dışı dürtüsellik içeren sonuçlara ulaşılmıştır" diye konuştu.

'EMNİYET TARAFINDAN TEDBİR ALINMALI'

Oyunda terör tehlikesi bulunduğunu ve bu konuda önlem alınması gerektiğini ifade eden Dilci, "Bu oyunun asla savunulacak bir yönü yoktur. Toplumsal barışa ve gerçek hayata dair her türlü sakıncayı kendi içerisinde barındırmaktadır. İntihar eğilimlerinden tutun da yine bir sosyal barışı bozacak illegal oluşumlara fırsat verecek bir zemin içerisindedir. Diğer yandan oyunla beraber çocuklarda kaygı bozukluğunun getirdiği özgüven eksikliği ve bu özgüven eksikliğini oyundaki silah ve şiddet aracılığıyla yoksunluklara dönüştürerek öfke patlamalarına kadar götüren bir boyutu da vardır. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı olarak bu tür dijital oyunlara karşı tedbirli olunması, polisiye tedbirlerin emniyet tarafından ivedilikle alınması ve devletin ise bu konuda belli yasaklamalara kadar gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yönüyle çalışmaların aktif bir şekilde devlet eliyle yürütülmesi çok önemlidir. Şu anda dünyada 'Pubg' oyunu ile ilgili yaklaşık 400 milyon müdavimi olduğu biliniyor. Ağırlıkla erkeklerin oynadığı bu oyun, toplumsal hayattaki şiddet üretim mekanizmasını bir nevi fabrikasyon üretimine dönüştürmüş durumdadır" ifadelerini kullandı.