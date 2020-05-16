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PUBG PC sürümüne bot ekleneceği açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.05.2020 10:50 | Son Güncelleme

PlayerUnknown’s Battlegrounds, PC’ye ilk çıktığında büyük bir ilgi görmüş ve oyuncu patlaması yaşamıştı. Daha sonra mobil platforma giriş yapan oyun, PC’deki oyuncuları bünyesine çekmeyi başarmıştı. Ancak bu süreçten sonra PUBG PC sürümü için işler pek yolunda gitmemişti.

PUBG PC sürümüne bot ekleneceği açıklandı

Fortnite ve Apex Legends’ın atılımları karşısında kan kaybeden oyun, şimdi de oyuna bot ekleyeceğini açıklayarak, kullanıcı kaybettiğinin sinyallerini verdi.

Şimdilik test sunucusunda olan PUBG 7.2 güncellemesi ile oyuna bot eklenecek. Bu bot sistemi sadece bazı modlarda devreye girecek. PUBG’nin bot sistemi hakkında yaptığı açıklamaya ve detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PUBG BOT AÇIKLAMASI

“Birçok oyunda olduğu gibi, son 3 yılda oyuncularımızın genel yetenek seviyesinin ciddi gelişme gösterdiğine şahit olduk. Kıdemli PUBG oyuncuları yeteneklerini daha da geliştirip güçlenmeye devam ederken, çok sayıda yeni oyuncunun hiç rakip öldüremeden ve genellikle hiç hasar veremeden oyunun başlarında elendiğini sıklıkla görüyoruz. Bir süredir bize artan yetenek farkının bazı oyuncularımız için giderek daha da zorlayıcı olan bir ortam yarattığını bildiriyordunuz ve şimdi bu konuda yardımcı olacak planımızdan bahsetmeye hazırız. Botlar sadece normal oyunlarda bulunacak ve yeteneğiniz arttıkça daha az yer alacak şekilde tasarlanmıştır ancak mevcut durumlarının farkındayız ve geri bildirimlerinize bakıyoruz. Zaman geçtikçe botların dengesini, zekasını ve işlevselliğini ayarlayacağız.”

Her maçtaki bot oranı dinamik olacak.
Botlar sadece Normal eşleştirme oyunlarına katılabilir.
Normal maçlardaki Botlar, yeni MMR ile oyuna başlar.
Botların eylemleri sınırlı olacak.
Başarılar, kupalar, görevler ve Ustalık hala kazanılabilir ve tamamlanabilir.
Bot izleme ve Ölüm Kamerası özelliği eklenecek.
Güncelleme ile ayrıca silahlar için de dengelemeler yapılacak. PUBG silah dengelemelerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
M416, M16A4 ve SCAR-L için şarjör değiştirme süreleri arttırıldı.

M416 İÇİN DEĞİŞİKLİKLER

Tam donanımlıyken, M416 üstün stabilitesi ile uzak mesafelerde bile ölümcüldü.
Temel hasar 1 azaltıldı (41 -> 40)
Namlu hızı 880 m/s’den 780 m/s’ye düşürüldü.
Hasar eğrisi mesafeleri 60 m – 450 m’den 50 m – 350 m’ye değiştirildi.

M16A4, MK47 MUTANT

Bu iki silah, tam otomatik ateşleme moduna sahip değil ve bu da onların daha az alınmasına neden oldu. Buna stabilite sorunları veya daha düşük atış oranları eklenince, neden çok tercih edilmediklerini görmek kolaydır. Onlara Savaş Alanlarında daha fazla hayat vermek için bazı düzenlemeler yaptık.
Yarı otomatik modda hızlı ateşleme sırasında yaşanan geri tepme düşürüldü.
Çoklu ateş sırasında yaşanan geri tepme düşürüldü.
Mermi izleri eklendi (yalnızca ateş eden).

BERLY M762

Namlu hızı 680 m/s’den 740 m/s’ye çıkarıldı
Geri tepme azaltıldı.

POMPALILAR

Oyundaki silah metaları dengelendiğinden, pompalılar çoğu oyun sonu durumunda diğerleri kadar işe yaramadıkları için kısa sürede geride bırakıldı. Bu güncellemeyle, pompalı grubunu bir maç boyunca daha güvenilir bir şekilde kullanılabilecek şekilde ayarladık.

GÖVDE HASARA ÇARPANI DEĞİŞİKLİKLERİ

Uzuv çarpanı 0,9’dan 1,05’e yükseltildi.
Kafa çarpanı 1,25’ten 1,5’e yükseltildi.
Belden atış isabet oranı arttırıldı.
Hareket sırasında isabet cezası azaltıldı.
Tüm pompalılar için mesafe arttıkça hasar düşmesi azaltıldı.

SAIGA S12K

Genişletilmiş ve Gen. Hızlı çekim şarjörler artık 10 mermi alıyor.
Susturucu hafif saçma yayılımı azalması ekler (şok bonusunun 2/3’ü).

S1897

Pomp Action hızı arttırıldı.

SAWED-OFF

Şarjör değiştirme hızı arttırıldı.

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