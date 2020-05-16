PUBG PC sürümüne bot ekleneceği açıklandı

Fortnite ve Apex Legends’ın atılımları karşısında kan kaybeden oyun, şimdi de oyuna bot ekleyeceğini açıklayarak, kullanıcı kaybettiğinin sinyallerini verdi.

Şimdilik test sunucusunda olan PUBG 7.2 güncellemesi ile oyuna bot eklenecek. Bu bot sistemi sadece bazı modlarda devreye girecek. PUBG’nin bot sistemi hakkında yaptığı açıklamaya ve detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PUBG BOT AÇIKLAMASI



“Birçok oyunda olduğu gibi, son 3 yılda oyuncularımızın genel yetenek seviyesinin ciddi gelişme gösterdiğine şahit olduk. Kıdemli PUBG oyuncuları yeteneklerini daha da geliştirip güçlenmeye devam ederken, çok sayıda yeni oyuncunun hiç rakip öldüremeden ve genellikle hiç hasar veremeden oyunun başlarında elendiğini sıklıkla görüyoruz. Bir süredir bize artan yetenek farkının bazı oyuncularımız için giderek daha da zorlayıcı olan bir ortam yarattığını bildiriyordunuz ve şimdi bu konuda yardımcı olacak planımızdan bahsetmeye hazırız. Botlar sadece normal oyunlarda bulunacak ve yeteneğiniz arttıkça daha az yer alacak şekilde tasarlanmıştır ancak mevcut durumlarının farkındayız ve geri bildirimlerinize bakıyoruz. Zaman geçtikçe botların dengesini, zekasını ve işlevselliğini ayarlayacağız.”