PUBG PS4 için derecelendirildi!

PC ve Xbox One için çıkışını gerçekleştiren PlayerUnknown’s Battlegrounds namı diğer PUGB, mobile de adım atmıştı. PlayStation 4 sahiplerinin mahrum kaldığı PUBG için bugün önemli bir gelişme yaşandı. Söylentilere göre PlayStation 4 için PUBG yakın bir zaman içerisinde gelecek.
Güney Kore Oyun Derecelendirme Kurulu‘ndan sızdırılan belgeler PlayStation 4 için PUBG’nin değerlendirildiğini gözler önüne seriyor. Ancak bu gelişmeye istinaden oyunun ne zaman çıkacağının bilinmediğini belirtelim. Ancak PS4 için PUBG’nin gelmesinin çok yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyelim.
PUBG’nin en büyük rakibi Fortnite, PC, PS4, XB1, Switch, iOS ve Android platformlarında yer alıyor. Hatta PUBG Mobile’ın PC sürümü ile arasında fersah fersah fark olmasına rağmen, Epic Games Fortnite’ı her platforma aynı şekilde portlamıştı.
PUBG Corporation da rakibi ile olan farkı kapatmak için PUBG’yi PlayStation 4 platformuna getirmek gibi bir hamle yapabilir. Bakalım her platformda optimizasyon sorunu çeken PUBG, PS4’te nasıl bir performans sergileyecek.
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti
AK Parti'nin yerel seçim anketi! Başkanların yarısından çoğu gidebilir
TSK'nın elinde 400 kişilik gözaltı listesi var
Nagehan Alçı'dan çok tartışılacak Enis Berberoğlu yazısı
Kim Jong Un'un hediyesi dudak uçuklattı
Evlilik teklifi için attığı 'havai fişek' orman yangını çıkardı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum