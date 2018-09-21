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PUBG PS4 için derecelendirildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2018 09:02 | Son Güncelleme

PUBG PS4 için yeşil ışık yaktı. PC ve Xbox One’da yer alan PUGB’nin PlayStation 4’e gelmesi çok güzel bir haber. Bakalım PUBG PS4 için ne zaman çıkışını gerçekleştirecek?

PUBG PS4 için derecelendirildi!

PC ve Xbox One için çıkışını gerçekleştiren PlayerUnknown’s Battlegrounds namı diğer PUGB, mobile de adım atmıştı. PlayStation 4 sahiplerinin mahrum kaldığı PUBG için bugün önemli bir gelişme yaşandı. Söylentilere göre PlayStation 4 için PUBG yakın bir zaman içerisinde gelecek.

Güney Kore Oyun Derecelendirme Kurulu‘ndan sızdırılan belgeler PlayStation 4 için PUBG’nin değerlendirildiğini gözler önüne seriyor. Ancak bu gelişmeye istinaden oyunun ne zaman çıkacağının bilinmediğini belirtelim. Ancak PS4 için PUBG’nin gelmesinin çok yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyelim.

PUBG’nin en büyük rakibi Fortnite, PC, PS4, XB1, Switch, iOS ve Android platformlarında yer alıyor. Hatta PUBG Mobile’ın PC sürümü ile arasında fersah fersah fark olmasına rağmen, Epic Games Fortnite’ı her platforma aynı şekilde portlamıştı.

PUBG Corporation da rakibi ile olan farkı kapatmak için PUBG’yi PlayStation 4 platformuna getirmek gibi bir hamle yapabilir. Bakalım her platformda optimizasyon sorunu çeken PUBG, PS4’te nasıl bir performans sergileyecek.

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