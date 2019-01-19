PUBG sistem gereksinimleri ve PUBG Mobile uyumlu cep telefonları! Bonus: PUBG taktikleri

2017 yılında Windows, Xbox One için piyasaya çıkan ve battle royale furyasını başlatan PubG yani PlayerUnknown’s Battlegorunds oyunu tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. PubG 2018 yılında mobil cihazlara da adım attı ve gerek iOS gerekse de Android cihazlarda en çok oynanan oyunların başında geliyor. Oyunu oynamak isteyenlerde PC ve mobil için sistem gereksinimleri nedir merak ediyorlar. Bizde siz oyuncular için yazımızda farklı platformlar için PubG sistem gereksinimleri listeledik ve performans ile ilgili detayları derledik. PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (MİNİMUM) PlayerUnknow’s Battlegrounds oyunun geliştiricisi olan Bluehole’un açıkladığı PubG minimum sistem gereksinimleri bilgisini aşağıda bulabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki minimum sistem gereksinimleri oyunun ancak en düşük grafik özelliklerinde çalıştırılabilmesi hakkında bir bilgi verir. Ayrıca oyunun akıcılığı ve performansı istenildiği gibi olmayabilir. İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300.

Bellek: 8 GB RAM.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB.

DirectX: Versiyon 11.

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı.

Depolama: 30 GB boş alan. PubG minimum sistem gereksinimlerini karşıladığınızda oyunu ortalama 40 ila 50 FPS yani Frame Per Second ile oynayabilirsiniz. Ancak oyunun yoğunlaştığı anlarda oyunun akışı 25-30 FPS’ye düşebilir ki bu da size yavaş gelebilir. Yani PubG her ne kadar bu ayarda bir sistemde çalışır ve oynanabilir olsa da özellikle PubG için daha iyi bir sistem orundan daha çok zevk almanızı sağlayacaktır. FPS oyunlarında hele de online olarak başka oyunculara karşı oynanan oyunlarda akıcılık oyuncular için çok önemli olmaktadır.

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (TAVSİYE EDİLEN) PUBG’den en iyi performansı almak ve a ve yukarısı olmak üzere akıcı bir FPS düzeyi ile oynamak için aşağıdaki ekran kartı, işletim sistemi vb. kombinasyonuna ihtiyacınız bulunuyor. İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10.

İşlemci: Intel Core i5-6600k / AMD Ryzen 5 1600.

Bellek: 16 GB RAM.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB.

DirectX: Versiyon 11.

Ağ: Broadband Internet Connection.

Depolama: 30 GB boş alan.

Bu seviyede bir PC ile 60 ila 80 FPS değerlerinde (maksimum 100) oyunu oynayabilirsiniz. Yoğun anlarda 45 FPS’ye düşebilir. PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (Mac) Normalde PubG için gerekli işletim sistemi Windows’tur ve oyun resmi olarak Mac sistemlerini desteklememektedir. Ancak Mac kullanıcıları Geforce Now for Mac programını indirip ücretsiz bir Nvdia hesabı açtıktan sonra bu hesabı Steam ile bağlayıp oyunu oynayabilirler. PC için olan sistem gereksinimleri Mac için de geçerlidir. Ayrıca işletim sisteminin Mac OS 10.10 ve üzeri olması ve minimum internet indirme hızınızın da 25 Mbit olması gerekiyor. PUBG KONSOL GEREKSİNİMLERİ PUBG oyunu XBOX platformlarında da oynanabiliyor. XBOX platformunu destekleyen PUBG’yi orijinal XBOX ONE’da oynayabilirsiniz ama oyuncular bu platformda lag yaşandığını belirtiyorlar. Bu yüzden oyunculara PUBG’yi XBOX One S ve XBOX One X konsolları tavsiye ediliyor. PUBG MOBİLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ PUBG istenilirse mobil cihazlarla oynanabiliyor. Crossplatform olmadığı için de mobil oyuncular ile PC oyuncuları birbirleriyle oynamıyorlar. Böylece mobil oyuncular dezavantaj yaşamıyor. Mobil sistem olarak PUBG’yi Android ve iOS işletim sistemlerinde oynayabilirsiniz. Oyunu oynayabileceğiniz iPhone ve iPad modelleri ila Android sistem gereksinimleri şu şekilde:

Uyumlu Cihazlar (iOS): iPhone 5s ya da daha yenisi

iPad Air ya da daha yenisi

iPad mini 2 ya da daha yenisi

iPad Pro ya da daha yenisi

iPad (5. jenerasyon) ya da daha yenisi

iPod touch (6. jenerasyon). PUBG Mobile Android cihaz gereksinimleri: PUBG Mobile oyununu sorunsuz oynayabilmek için cep telefonunuzun işletim sistemi sürümünün Android 5.1.1 ve üzeri olması ve cihazınızın en az 2GB RAM’e sahip olması gerekmektedir. HATIRLATMA: Online bir oyun olan PUBG’yi kesintisiz oynayabilmeniz için sağlıklı ve tutarlı bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Servis sağlayıcınızın hizmeti yetersizse veya sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz PUBG oynamakta zorlanabilirsiniz. PUBG MOBİLE BİLGİSAYARDA OYNABİLİR Mİ? Evet, PUBG Mobile oyununu Bluestacks adlı bir program yardımıyla bilgisayardan oynayabilmek mümkündür. Bluestacks programı çeşitli Android uygulamalarını ve oyunlarını bilgisayarda çalıştırabilmenize olanak sağlayan bir programdır. Bir Android emülatörü olan Bluestacks’i “bluestacks.com” adresinden indirebilirsiniz. Programı indirp çalıştırdıktan sonra program içinden Google Play Store’a girip PUBG’yi veya arzu ettiğiniz başka bir oyunu sisteminize kurabilirsiniz. Ancak şunu da hatırlatalım Bluestacks’in performansı bilgisayardan bilgisayara farklılık göstermekte hatta bazı kullanıcılar programı çalıştırmakta da zorlanıyorlar.

PUBG HAKKINDA PlayerUnknown's Battlegrounds (isminin uzunluğu dolayısıyla genellikle kısaca PUBG olarak da kullanılır), Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmak. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp öldürmeleri kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır. Oyun ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı.Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.

PlayerUnknown's Battlegrounds, 100'e yakın oyuncunun büyük ölçekli bir haritada birbirlerini öldürerek hayatta kalmaya çalıştıkları bir ölüm maçı oyunudur. Oyuncular oyuna tek başına, 2 ya da 4 kişilik takımlar halinde veya 4 kişilik takımlara karşı tek başına girebilir. Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz. Her maç oyuncular belirli bir rotada ilerleyen uçaklardan istedikleri zaman atlayarak paraşütle 8 x 8 kilometrelik geniş bir haritaya dağılırlar. Oyuncular haritaya indiklerinde oyuna bir etkisi olmayan kişisel kıyafet seçimleri dışında diğer oyunculara karşı üstünlük sağlayacak hiçbir şeyi olmaz. Oyuncular kask, zırh, çanta, silah, bomba, araç gibi çeşitli ekipmanlar bulmak için çeşitli binaları ve alanları ararlar. Zırh, kask, çanta gibi ekipmanlar 3 seviyeye sahiptir. Aynı zamanda silahlar için dürbün, uzatılmış hızlı çekim şarjörü, namlu, susturucu gibi geliştirmeler bulunabilir. Oyuncuların haritanın bazı belirli bölgelerinde daha iyi ekipman ve araçlar bulma ihtimalleri daha fazladır. Her oyuncu daha kaliteli ekipman bulmak istediğinden bu bölgelere daha çok akın ederler ve bu durum bu bölgeleri daha tehlikeli hâle getirir. Seviye arttıkça kapasiteleri ve kaliteleri de artar. Oyunda oyunculara 2 farklı görüş imkanı sunulur isteğe göre oyuncular birinci şahıs ve ya üçüncü şahıs nişancı modunda oynayabilirler. Oyun esnasında görüş perspektifini değiştirmek mümkündür.

Her birkaç dakikada bir harita rastgele bir bölgeye doğru küçülmeye başlar. Haritanın güvenli bölgesine gitmek için oyunculara belirli bir zaman verilir. Zamanında güvenli bölgeye varamayan oyuncular dışarıda kalan tehlikeli bölgeyi yavaşla saran mavi parlayan bir duvar ile karşılaşırlar. Oyuncular güvenli bölgeye ulaşabilmek için çeşitli sağlık paketlerini kullanırlar. Gittikçe daha çok hasar veren bu mavi parıltıdan kurtulamayan oyuncular ölürler. Oyun boyunca kırmızı bölge adı verilen haritanın rastgele belirlenen bir kısmına bomba yağar. Oyuncular bu bombalardan kurtulabilmek için yapıların içine saklanır ve ya o bölgeden uzaklaşmaya çalışır. Bir tam oyun süresi ortalama 30 dakikadan fazla sürer. Her oyun sonu oyuncular hayatta kaldıkları süreye, öldürdükleri oyuncu sayısına, oyunculara verdiği hasara göre oyun içi para birimiyle ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme sadece oyunu kazanan oyuncular için değil, tüm oyuncular için geçerlidir. Bu oyun içi paralar oyunculara ücretsiz kasa alma imkanı sunar. Kasaların fiyatı her satın alıştan sonra katlanarak artar ve anahtar gerektiren etkinlik kasaları dışında kasaları açmak ücretsizdir içinden rastgele bir eşya çıkar. Kasalar açılmadan veya açılırsa içerisinden çıkan eşyalar Steam topluluk pazarında da satılabilir.

PUBG TATİKLERİ PUBG başkalarına karşı oynadığınız, rekabetin ve yeteneğin öne çıktığı bir oyundur. Pek çolk oyunda olduğu gibi PUBG’de oynandıktça ustalaşılan ve hakim olunan bir oyundur. Yine de sizler için usta PUBG oyuncularının tavsiyelerini derledik. 1. KONTROLLERE HAKİM OLUN PC’de oynanıyorsa mouse + klavye ikilisi oyuncunun gayet hassas atışlar yapabilmesine ve karakterini seri bir şekilde yönetebilmesine olanak sağlıyor. Oyunun varsayılan ayarlarını kontrol edip tuş takımını iyice inceleyin ve çatışmalarda işinize yarayacak tuşları iyice öğrenin. PUBG Mobile’da ise işler biraz farklı. Ustaca kullandığınızda size avantaj sağlayacak, varsayılan olarak kapalı olan sağa sola eğilme, dikiz ve ateş gibi fonksiyonları açmayı ihmal etmeyin. Oyuncular araç kullanımında da Tekli Kontrolü Modu’na geçilmesini tavsiye ediyorlar. 2. ÖNCE SİLAJ Tam bir kaos olan ve çatışmanın çok yoğun olduğu battle royale oyunlarında silah tabii ki en önemli unsur. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çabuk silah bulmanız gerekiyor. Oyununun başlangıç anları bu açıdan çok kritik. Erken bulacağınız bir silah ile henüz silah arayışındaki diğer oyuncuları erkenden öldürüp avantaj elde edebilirsiniz. Silahsızken silahlı bir düşmanla burun buruna gelmek istemezsiniz değil mi?..

3. CESARET VE KARARLILIK PUBG oyunu, Fortnite gibi diğer Battle Royale oyunlarının çoğuna göre daha gerçekçi bir oynanış deneyimi sunuyor. Öldürülmekten çekinmek ve pasif bir oynanış alışkanlığı edinmek normal ama bunu kırmanız da fayda var. Pusuya yatanlara dikkat ederek kararlıkla ve cesaretle düşmanın üstüne giderek onları alt edebilirsiniz. Dikakati elden bırakmak istemezseniz de bir yerde çok uzun kalmamanızı tavsiye ederiz. Pusuya yatmak beraber çalışan düşmanların sizi köşeye sıkıştırmasına davetiye çıkarmak anlamını da gelebilir. PUBG Mobile’da oynanış dinamikleri PC’ye göre farklılık göstermektedir. Bir kere başlangıçta botlara karşı oynuyorsunuz. Yani özellikle başlangıçta agresif ve aktif bir tarz ile botların üzerine gidebilir oyundan hem keyif alabilir hem de insan oyuncuların arttığı ileri ki seviyelere hazırlanabilirsiniz. Mobil platformda nişan almak da daha zor olduğu için karşınıza çıkacak oyuncular sizi çok da hızlı alt edemezler. 4. GÖZÜNÜZ HARİTADA OLSUN. Harita kullanımı pek çok açıdan önemli. Konumunuz, düşmanların konu, taktiksel pozisyonunuz, genel haritadaki yeriniz vb. dikkatle takip etmeniz gereken konular arasında geliyor. PUBG Mobile’da harita daha da önemli çünkü mobil cihazın getirdiği bazı kısıtlamalara karşı oyun geliştiricileri haritaya kritik fonksiyonlar eklemişler. Örneğin yakınınızdaki silah seslerinin nereden geldiğini haritandan görebiliyorsunuz. Haritaya dikkat eden bir oyuncu düşmanın konumunu çok daha hızlı bulacaktır.