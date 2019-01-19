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PUBG sistem gereksinimleri ve PUBG Mobile uyumlu cep telefonları! Bonus: PUBG taktikleri

Deniz Barış Deniz Barış
ESPOR  | 19.01.2019 17:54 | Son Güncelleme

En popüler battle royale oyunlarından biri olan PubG gerek pc platformunda gerekse de ios ve Android cep telefonlarında online olarak oynanan bir oyun. Bir FPS olan Pubg oyunu için mobile ce pv sistem gereksinimleri merak ediliyor. Oyuncular için detaylı bir pubg sistem gereksinimleri çizelgesi ile pubg mobile oyununu çalıştırabilecek iOS ve Android cep telefonları hakkında bilgiler derledik.

PUBG sistem gereksinimleri ve PUBG Mobile uyumlu cep telefonları! Bonus: PUBG taktikleri

2017 yılında Windows, Xbox One için piyasaya çıkan ve battle royale furyasını başlatan PubG yani PlayerUnknown’s Battlegorunds oyunu tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. PubG 2018 yılında mobil cihazlara da adım attı ve gerek iOS gerekse de Android cihazlarda en çok oynanan oyunların başında geliyor. Oyunu oynamak isteyenlerde PC ve mobil için sistem gereksinimleri nedir merak ediyorlar. Bizde siz oyuncular için yazımızda farklı platformlar için PubG sistem gereksinimleri listeledik ve performans ile ilgili detayları derledik.

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (MİNİMUM)

PlayerUnknow’s Battlegrounds oyunun geliştiricisi olan Bluehole’un açıkladığı PubG minimum sistem gereksinimleri bilgisini aşağıda bulabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki minimum sistem gereksinimleri oyunun ancak en düşük grafik özelliklerinde çalıştırılabilmesi hakkında bir bilgi verir. Ayrıca oyunun akıcılığı ve performansı istenildiği gibi olmayabilir.

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.
İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300.
Bellek: 8 GB RAM.
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB.
DirectX: Versiyon 11.
Ağ: Geniş bant internet bağlantısı.
Depolama: 30 GB boş alan.

PubG minimum sistem gereksinimlerini karşıladığınızda oyunu ortalama 40 ila 50 FPS yani Frame Per Second ile oynayabilirsiniz. Ancak oyunun yoğunlaştığı anlarda oyunun akışı 25-30 FPS’ye düşebilir ki bu da size yavaş gelebilir. Yani PubG her ne kadar bu ayarda bir sistemde çalışır ve oynanabilir olsa da özellikle PubG için daha iyi bir sistem orundan daha çok zevk almanızı sağlayacaktır. FPS oyunlarında hele de online olarak başka oyunculara karşı oynanan oyunlarda akıcılık oyuncular için çok önemli olmaktadır.

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (TAVSİYE EDİLEN)

PUBG’den en iyi performansı almak ve a ve yukarısı olmak üzere akıcı bir FPS düzeyi ile oynamak için aşağıdaki ekran kartı, işletim sistemi vb. kombinasyonuna ihtiyacınız bulunuyor.

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10.
İşlemci: Intel Core i5-6600k / AMD Ryzen 5 1600.
Bellek: 16 GB RAM.
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB.
DirectX: Versiyon 11.
Ağ: Broadband Internet Connection.
Depolama: 30 GB boş alan.
Bu seviyede bir PC ile 60 ila 80 FPS değerlerinde (maksimum 100) oyunu oynayabilirsiniz. Yoğun anlarda 45 FPS’ye düşebilir.

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (Mac)

Normalde PubG için gerekli işletim sistemi Windows’tur ve oyun resmi olarak Mac sistemlerini desteklememektedir. Ancak Mac kullanıcıları Geforce Now for Mac programını indirip ücretsiz bir Nvdia hesabı açtıktan sonra bu hesabı Steam ile bağlayıp oyunu oynayabilirler. PC için olan sistem gereksinimleri Mac için de geçerlidir. Ayrıca işletim sisteminin Mac OS 10.10 ve üzeri olması ve minimum internet indirme hızınızın da 25 Mbit olması gerekiyor.

PUBG KONSOL GEREKSİNİMLERİ

PUBG oyunu XBOX platformlarında da oynanabiliyor. XBOX platformunu destekleyen PUBG’yi orijinal XBOX ONE’da oynayabilirsiniz ama oyuncular bu platformda lag yaşandığını belirtiyorlar. Bu yüzden oyunculara PUBG’yi XBOX One S ve XBOX One X konsolları tavsiye ediliyor.

PUBG MOBİLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PUBG istenilirse mobil cihazlarla oynanabiliyor. Crossplatform olmadığı için de mobil oyuncular ile PC oyuncuları birbirleriyle oynamıyorlar. Böylece mobil oyuncular dezavantaj yaşamıyor. Mobil sistem olarak PUBG’yi Android ve iOS işletim sistemlerinde oynayabilirsiniz. Oyunu oynayabileceğiniz iPhone ve iPad modelleri ila Android sistem gereksinimleri şu şekilde:

Uyumlu Cihazlar (iOS):

iPhone 5s ya da daha yenisi
iPad Air ya da daha yenisi
iPad mini 2 ya da daha yenisi
iPad Pro ya da daha yenisi
iPad (5. jenerasyon) ya da daha yenisi
iPod touch (6. jenerasyon).

PUBG Mobile Android cihaz gereksinimleri:

PUBG Mobile oyununu sorunsuz oynayabilmek için cep telefonunuzun işletim sistemi sürümünün Android 5.1.1 ve üzeri olması ve cihazınızın en az 2GB RAM’e sahip olması gerekmektedir.

HATIRLATMA: Online bir oyun olan PUBG’yi kesintisiz oynayabilmeniz için sağlıklı ve tutarlı bir internet bağlantısına ihtiyacınız var. Servis sağlayıcınızın hizmeti yetersizse veya sinyalin zayıf olduğu bir yerdeyseniz PUBG oynamakta zorlanabilirsiniz.

PUBG MOBİLE BİLGİSAYARDA OYNABİLİR Mİ?

Evet, PUBG Mobile oyununu Bluestacks adlı bir program yardımıyla bilgisayardan oynayabilmek mümkündür. Bluestacks programı çeşitli Android uygulamalarını ve oyunlarını bilgisayarda çalıştırabilmenize olanak sağlayan bir programdır.

Bir Android emülatörü olan Bluestacks’i “bluestacks.com” adresinden indirebilirsiniz. Programı indirp çalıştırdıktan sonra program içinden Google Play Store’a girip PUBG’yi veya arzu ettiğiniz başka bir oyunu sisteminize kurabilirsiniz. Ancak şunu da hatırlatalım Bluestacks’in performansı bilgisayardan bilgisayara farklılık göstermekte hatta bazı kullanıcılar programı çalıştırmakta da zorlanıyorlar.

PUBG HAKKINDA

PlayerUnknown's Battlegrounds (isminin uzunluğu dolayısıyla genellikle kısaca PUBG olarak da kullanılır), Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmak. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp öldürmeleri kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır.

Oyun ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı.Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.

PlayerUnknown's Battlegrounds, 100'e yakın oyuncunun büyük ölçekli bir haritada birbirlerini öldürerek hayatta kalmaya çalıştıkları bir ölüm maçı oyunudur. Oyuncular oyuna tek başına, 2 ya da 4 kişilik takımlar halinde veya 4 kişilik takımlara karşı tek başına girebilir. Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz.

Her maç oyuncular belirli bir rotada ilerleyen uçaklardan istedikleri zaman atlayarak paraşütle 8 x 8 kilometrelik geniş bir haritaya dağılırlar. Oyuncular haritaya indiklerinde oyuna bir etkisi olmayan kişisel kıyafet seçimleri dışında diğer oyunculara karşı üstünlük sağlayacak hiçbir şeyi olmaz. Oyuncular kask, zırh, çanta, silah, bomba, araç gibi çeşitli ekipmanlar bulmak için çeşitli binaları ve alanları ararlar. Zırh, kask, çanta gibi ekipmanlar 3 seviyeye sahiptir. Aynı zamanda silahlar için dürbün, uzatılmış hızlı çekim şarjörü, namlu, susturucu gibi geliştirmeler bulunabilir. Oyuncuların haritanın bazı belirli bölgelerinde daha iyi ekipman ve araçlar bulma ihtimalleri daha fazladır. Her oyuncu daha kaliteli ekipman bulmak istediğinden bu bölgelere daha çok akın ederler ve bu durum bu bölgeleri daha tehlikeli hâle getirir. Seviye arttıkça kapasiteleri ve kaliteleri de artar. Oyunda oyunculara 2 farklı görüş imkanı sunulur isteğe göre oyuncular birinci şahıs ve ya üçüncü şahıs nişancı modunda oynayabilirler. Oyun esnasında görüş perspektifini değiştirmek mümkündür.

Her birkaç dakikada bir harita rastgele bir bölgeye doğru küçülmeye başlar. Haritanın güvenli bölgesine gitmek için oyunculara belirli bir zaman verilir. Zamanında güvenli bölgeye varamayan oyuncular dışarıda kalan tehlikeli bölgeyi yavaşla saran mavi parlayan bir duvar ile karşılaşırlar. Oyuncular güvenli bölgeye ulaşabilmek için çeşitli sağlık paketlerini kullanırlar. Gittikçe daha çok hasar veren bu mavi parıltıdan kurtulamayan oyuncular ölürler.

Oyun boyunca kırmızı bölge adı verilen haritanın rastgele belirlenen bir kısmına bomba yağar. Oyuncular bu bombalardan kurtulabilmek için yapıların içine saklanır ve ya o bölgeden uzaklaşmaya çalışır.

Bir tam oyun süresi ortalama 30 dakikadan fazla sürer. Her oyun sonu oyuncular hayatta kaldıkları süreye, öldürdükleri oyuncu sayısına, oyunculara verdiği hasara göre oyun içi para birimiyle ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme sadece oyunu kazanan oyuncular için değil, tüm oyuncular için geçerlidir. Bu oyun içi paralar oyunculara ücretsiz kasa alma imkanı sunar. Kasaların fiyatı her satın alıştan sonra katlanarak artar ve anahtar gerektiren etkinlik kasaları dışında kasaları açmak ücretsizdir içinden rastgele bir eşya çıkar. Kasalar açılmadan veya açılırsa içerisinden çıkan eşyalar Steam topluluk pazarında da satılabilir.

PUBG TATİKLERİ

PUBG başkalarına karşı oynadığınız, rekabetin ve yeteneğin öne çıktığı bir oyundur. Pek çolk oyunda olduğu gibi PUBG’de oynandıktça ustalaşılan ve hakim olunan bir oyundur. Yine de sizler için usta PUBG oyuncularının tavsiyelerini derledik.

1. KONTROLLERE HAKİM OLUN

PC’de oynanıyorsa mouse + klavye ikilisi oyuncunun gayet hassas atışlar yapabilmesine ve karakterini seri bir şekilde yönetebilmesine olanak sağlıyor. Oyunun varsayılan ayarlarını kontrol edip tuş takımını iyice inceleyin ve çatışmalarda işinize yarayacak tuşları iyice öğrenin. PUBG Mobile’da ise işler biraz farklı. Ustaca kullandığınızda size avantaj sağlayacak, varsayılan olarak kapalı olan sağa sola eğilme, dikiz ve ateş gibi fonksiyonları açmayı ihmal etmeyin. Oyuncular araç kullanımında da Tekli Kontrolü Modu’na geçilmesini tavsiye ediyorlar.

2. ÖNCE SİLAJ

Tam bir kaos olan ve çatışmanın çok yoğun olduğu battle royale oyunlarında silah tabii ki en önemli unsur. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çabuk silah bulmanız gerekiyor. Oyununun başlangıç anları bu açıdan çok kritik. Erken bulacağınız bir silah ile henüz silah arayışındaki diğer oyuncuları erkenden öldürüp avantaj elde edebilirsiniz. Silahsızken silahlı bir düşmanla burun buruna gelmek istemezsiniz değil mi?..

3. CESARET VE KARARLILIK

PUBG oyunu, Fortnite gibi diğer Battle Royale oyunlarının çoğuna göre daha gerçekçi bir oynanış deneyimi sunuyor. Öldürülmekten çekinmek ve pasif bir oynanış alışkanlığı edinmek normal ama bunu kırmanız da fayda var. Pusuya yatanlara dikkat ederek kararlıkla ve cesaretle düşmanın üstüne giderek onları alt edebilirsiniz. Dikakati elden bırakmak istemezseniz de bir yerde çok uzun kalmamanızı tavsiye ederiz. Pusuya yatmak beraber çalışan düşmanların sizi köşeye sıkıştırmasına davetiye çıkarmak anlamını da gelebilir.

PUBG Mobile’da oynanış dinamikleri PC’ye göre farklılık göstermektedir. Bir kere başlangıçta botlara karşı oynuyorsunuz. Yani özellikle başlangıçta agresif ve aktif bir tarz ile botların üzerine gidebilir oyundan hem keyif alabilir hem de insan oyuncuların arttığı ileri ki seviyelere hazırlanabilirsiniz. Mobil platformda nişan almak da daha zor olduğu için karşınıza çıkacak oyuncular sizi çok da hızlı alt edemezler.

4. GÖZÜNÜZ HARİTADA OLSUN.

Harita kullanımı pek çok açıdan önemli. Konumunuz, düşmanların konu, taktiksel pozisyonunuz, genel haritadaki yeriniz vb. dikkatle takip etmeniz gereken konular arasında geliyor. PUBG Mobile’da harita daha da önemli çünkü mobil cihazın getirdiği bazı kısıtlamalara karşı oyun geliştiricileri haritaya kritik fonksiyonlar eklemişler. Örneğin yakınınızdaki silah seslerinin nereden geldiğini haritandan görebiliyorsunuz. Haritaya dikkat eden bir oyuncu düşmanın konumunu çok daha hızlı bulacaktır.

5. YAYAN KALMAYIN

Battle Royale tarzı oyunlarda diğer oyuncularla uğraşırken bir de haritanın daralmasına dikkat etmeniz gerekiyor. PUBG’de oyucular gazdan kaçmak için merkeze doğru hareket ederler. Ancak haritalar çok büyük olduğu için kimi zaman gazdan kaçmak o kadar da kolay olmayabiliyor. Gerek PUBG gerekse de PUBG Mobile’da araçların önemini küçümsemeyin. Silah bulduktan sonra en önemli şeylerden biri de araç bulmaktır çünkü araçlar pek yaygın değil. Haritadaki araçlar için çarpışmak durumunda kalacaksınız ama araçlar gerek başka oyuncuları öldürmek gerekse de gazdan kaçmak için çok önemliler. Ustalaştıkça ayağınız yere değmeden bile oyunu bitirebilirsiniz. Tabii araçların diğer oyuncuların ilgisini çekmesinden dolayı belli bir riski de olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

PUBG ve PUBG MOBİLE İÇİN KISA KISA TAVSİYELER

  • Erangel haritasında School, Pochichi, Priso, Mylta Power ve Military Base konumlarında bolca ekipman bulabilirsiniz.
    1. seviye kask ve zırh için en iyi yer Military Base’dir. Burada ayrıca Kar98 ve 4x zoom da bulabilirsiniz.
  • Mylta Power nispeten düşük riskli bir bölgedir. Burada fazla çatışmaya girmeden ekipman edinebilirsiniz.
  • Oyuncuların genel taktiği mavi dairelerin köşelerinde oynamaktır. Arkanızdan kimsenin gelmediğinden emin olmak istiyorsanız bu oyun tarzını kullanabilirsiniz.
  • Pusu kurarken yerden yüksekte kurmaya dikkat edin. Yüksekte yatay olarak aşağıda ateş etmek için kalkması gereken kişilere karşı avantaj elde edersiniz.
  • Bir araç bulduğunuzda hızla haritayı geçerseniz diğer oyuncuların nerede saklandığını çabucak bulabilirsiniz. Riskli de olsa hızlı olursanız diğer oyuncuları pusularında basmak ödülünüz lacaktır.
  • Hareket ederken siper alabileceğiniz noktalar arasında hareket ederseniz, beklenmedik bir ateş açıldığında kendinizi güvenliğe alabilirsiniz.
  • Agresif ve aktif oyun etkilidir ama bir Rambo olmadığınızı unutmayın. Cesaretiniz ve saldırılarınız belli bir taktik çerçevesinde olsun.
  • Pusu kurmayı seviyorsanız 4x zoom ve susturucu en çok işinize yarayacak eklentilerdir. Susuturucu ile yerinizi açık etmeden düşmanlarınızı pusuya düşürebilirsiniz.
  • Renkli kıyafetler havalı olabilir ama taktiksel açıdan sıkıntılı. Çarpışma alanınız düşünürseniz siyah ve toprak renkli kamufle olmanıza yardımcı olabilir ki bu da hayatta kalma şansınızın artması emektir.
  • Yere bir silah atacaksanız mermisini daha uzağa bir yere atın. Böylece silahı bulan kişi hazır mermili bir silaha konmamış olur.
  • Köprüye dikkat. Köprüler pusu kurmak, geçenleri avlamak için ideal noktalardır. Bu yüzden kıyılara dikkat ederek yüzerek geçmeniz daha güvenli olacaktır.
  • Sis bombası gerek ateş altında kaldığınızda kaçmak için gerekse de bir pusuyu basmak için oldukça faydalıdır.
  • El bombası ile birilerini öldüremeyebilirsiniz ama pusuda veya siperde olan bir oyuncuyu yerinden çıkartmakta kullanabilirsiniz. Bombayı sallayın ve düşmanın ne tarafa doğru kaçacağına dikkat edin.
  • Paraşütünüzü kendiniz açmanıza gerek yok. Son anda otomatik açılacaktır. Böylece zemine inebileceğiniz en erken zamanda inebilirsiniz.
  • Aşağıya hızlı inmek için ileri gitme tuşuna basılı tutun ve aşağıya bir mermi gibi hızla inin.
  • PUBG’de arkadaşlarınız yaptığı atışlar haritada gözükmez. Daha öncede değindiğimiz gibi bilmediğiniz bir yerden ateş altında kalırsanız haritadan hemen ateşin açıldığı noktayı bulabilirsiniz.
  • Hava saldırılarından korunmak için bina içlerine girebilirsiniz.
  • Autopickup el bombalarını otomatik almadığı için bunları kendiniz almalısınız.
  • Sniper atışını sesinden tanıyabilirsiniz ki sniper ateş altındaysanız yere yatmak yerine zikzak çizerek güvenli bir noktaya koşun.
  • Hasar almmaış seviye 2 kask ve yelek yarısı hasarlı seviye 3 kask ve yelekten daha değerlidir.
  • Malzeme edinemk için isimli yerler genellikle en iyisidir ama diğerleri de buralara yönelir. Daha güvenli bir oyun istiyorsanız aşağı inerken isimli yerler arasında kalan bölgeleri tercih edin.
  • Araçlardan koşarak kaçmayı denemeyin. Yatıp aracı tarayarak daha çok başarı elde edebilirsiniz. Yere yatmak araçların üzerinizden geçip gitmesini sağlayabilir ve kurtulabilirsiniz.
  • Bulduğunuz ağrı kesici ve enerji içeklerini elinizden geldiği kadar sona saklamaya çalışın. İyi şanslar...
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