PUBG sistem gereksinimleri ve PUBG Mobile uyumlu cep telefonları! Bonus: PUBG taktikleri

2017 yılında Windows, Xbox One için piyasaya çıkan ve battle royale furyasını başlatan PubG yani PlayerUnknown’s Battlegorunds oyunu tüm dünyada milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. PubG 2018 yılında mobil cihazlara da adım attı ve gerek iOS gerekse de Android cihazlarda en çok oynanan oyunların başında geliyor. Oyunu oynamak isteyenlerde PC ve mobil için sistem gereksinimleri nedir merak ediyorlar. Bizde siz oyuncular için yazımızda farklı platformlar için PubG sistem gereksinimleri listeledik ve performans ile ilgili detayları derledik.

PUBG SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (MİNİMUM)

PlayerUnknow’s Battlegrounds oyunun geliştiricisi olan Bluehole’un açıkladığı PubG minimum sistem gereksinimleri bilgisini aşağıda bulabilirsiniz. Unutulmamalıdır ki minimum sistem gereksinimleri oyunun ancak en düşük grafik özelliklerinde çalıştırılabilmesi hakkında bir bilgi verir. Ayrıca oyunun akıcılığı ve performansı istenildiği gibi olmayabilir.

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300.

Bellek: 8 GB RAM.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB.

DirectX: Versiyon 11.

Ağ: Geniş bant internet bağlantısı.

Depolama: 30 GB boş alan.

PubG minimum sistem gereksinimlerini karşıladığınızda oyunu ortalama 40 ila 50 FPS yani Frame Per Second ile oynayabilirsiniz. Ancak oyunun yoğunlaştığı anlarda oyunun akışı 25-30 FPS’ye düşebilir ki bu da size yavaş gelebilir. Yani PubG her ne kadar bu ayarda bir sistemde çalışır ve oynanabilir olsa da özellikle PubG için daha iyi bir sistem orundan daha çok zevk almanızı sağlayacaktır. FPS oyunlarında hele de online olarak başka oyunculara karşı oynanan oyunlarda akıcılık oyuncular için çok önemli olmaktadır.