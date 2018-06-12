PUBG turnuvasında hile skandalı!

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi ekiplerinden Youth Crew’in PUBG takımının LG PUBG TGL turnuvasında hile yaptığı belirlendi ve takım turnuvadan diskalifiye edildi. Turnuva yetkililerin yaptığı açıklamaya göre takımın oyuncularından Melih “Bgknoccout” Şandan, 2. hafta maçları süresince hile kullanmış. PUBG TGL tarafından yapılan açıklamaya göre takımın tüm oyuncuları sınırsız bir şekilde PUBG turnuvalarına katılamayacak.

Hilenin videosu

Tam Game oyun tekrarının kurallar gereği olmayacağını, puanların tekrar değişeceğini açıkladı. Büyük final 23 Haziran tarihinde Volkswagen Arena’da düzenlenecek. Büyük finalde 34.000$ ödül dağatılacak ve 1. olan takım Avrupa’da 2.000.000$ ödül havuzu ile düzenlenecek olan PUBG Global Invitational 2018‘e katılmaya hak kazanacak.

