PUBG ücretsiz olabilir!

PUBG ücretsiz bir oyun olarak çıkış yapmadı. Fakat oyun buna rağmen oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak yapılan bir sızıntıya bakılırsa, geçen onca zamanın ardından PUBG ücretsiz bir oyun olmak istiyor.

PUBG ÜCRETSİZ OLABİLİR

"PUBG ücretsiz mi oluyor?" sorusunu tekrar gündeme sokan sızıntı, bir Twitter kullanıcısından geliyor. Kullanıcı PUBG'nin oynaması ücretsiz (free-to-play) bir oyun olmak istediğini söylüyor. Oyunun yapımcılarının önümüzdeki ay gerçekleşecek etkinlikten sonra oyuncuların tepkilerini izleyeceklerini ve duruma göre karar verileceğini iddia eden kullanıcı, geçmişten de bir bilgi sunuyor.

DAHA ÖNCE DE İSTENMİŞ

PUBG sızıntısını yapan kullanıcıya göre, PUBG'nin 2019 yılında yine ücretsiz olması istenmiş ancak oyuncuların verdiği reaksiyonlar yeterli bulunmamış. Fakat sızıntıyla birlikte aradan geçen yılların ardından yine PUBG'nin ücretsiz olma ihtimali doğmuş durumda.

Popüler Battle Royale oyununun ücretsiz olup olmayacağı henüz kesin olarak ise bilinmiyor. Çünkü sızıntı henüz doğrulanamadı. Fakat PUBG ücretsiz olacak söylentisi şimdiden oyun gündeminde kendine yer buldu.

