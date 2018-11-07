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PUBG ve PES 19 ücretsiz oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

Microsoft, oyunların ne kadar boyunca ücretsiz kalacağını açıklamadı. Paylaşılan bilgilerde sadece kısa süreliğine ifadesi yer almakta. Yeni oyunların tanıtılacağı ve yeni bilgilerin duyurulacağı Xbox X018 etkinliği, 10-11 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek.

PUBG ve PES 19 ücretsiz oldu!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Aralık ayında Xbox One için erken erişim olarak oyunculara sunulan Battle Royale oyunu kısa bir süre içerisinde büyük başarılara imza atmıştı. Oyunların indirme linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. - Ünsal Sarıtoprak

PUBG için burayı - PES 19 için burayı tıklayınız.

Kaynak: Teknolojioku

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PUBG PES 19

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