PUBG ve PES 19 ücretsiz oldu!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Aralık ayında Xbox One için erken erişim olarak oyunculara sunulan Battle Royale oyunu kısa bir süre içerisinde büyük başarılara imza atmıştı. Oyunların indirme linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. - Ünsal Sarıtoprak

PUBG için burayı - PES 19 için burayı tıklayınız.

Kaynak: Teknolojioku

