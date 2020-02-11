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PUBG’yi de koronavirüsü vurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 16:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde resmi Twitter sayfalarında açıklama yapan PUBG Corporation, koronavirüs nedeniyle son espor etkinlikleri olan PGS: Berlin’in ertelendiğini duyurdu.

PUBG’yi de koronavirüsü vurdu!

Konuyla alakalı PUBG Corporation aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“PUBG Corporation, son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir sağlık tehditi olarak ilan edilen Coronavirüs’ün yayılmasını aktif olarak izliyor.

Oyuncularımızın, çalışanlarımızın ve taraftarlarımızın sağlığının ve güvenliğinin en önemli önceliklerimiz olması sebebiyle, Nisan ayındaki PGS: Berlin etkinliğini erteleme kararını almak bizim için zor bir süreçti. Bölgesel elemelerin tarihlerinde ve saatlerinde de ayrıca değişikliğe gidilebilir. 2020 yılında dört PUBG küresel espor etkinliğini gerçekleştirme planımız halen geçerlidir ve PGS: Berlin’in ne zaman düzenlenebileceğine ilişkin seçenekleri aktif olarak araştırıyoruz.

Espor hayranları, oyuncular ve ekip için en iyi seçenekleri gözden geçirdikten sonra güncellemeleri paylaşacağız. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
PUBG koronavirüs

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