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Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

MAHKEME, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile Pucca lakaplı Pınar Karagöz'e verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasının gerekçesini açıkladı.  Mahkeme gerekçeli kararında sosyal medyanın gücüne atıf yaptı.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-MAHKEME, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile Pucca lakaplı Pınar Karagöz'e verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasının gerekçesini açıkladı.
Mahkeme gerekçeli kararında sosyal medyanın gücüne atıf yaptı. Mahkeme, "Sosyal medyanın toplumlarda yarattığı etkiye bakınca; bu imkan kullanılarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilebilmiştir" dedi.
İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi, Pucca'ya verdiği 5 yıl 10 aylık hapis ve 66 bin 660 liralık adli para cezasının gerekçesini açıkladı.
Sanığın davaya konu sosyal medya paylaşımları ile doğrudan uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği savunulan gerekçeli kararda, bu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

ESCOBAR'IN MADDELİNE KARTELİNE ATIFTA BULUNULDU
Gerekçeli kararda sanığın, Kolombiya'nın Madellin şehrine ilişkin sosyal medya paylaşımına atıfta bulunuldu. Sanığın bu paylaşımı ile Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleri ile meşhur, kokain kartellerinin başkenti sayılan Madellin şehrine atıfta bulunduğu bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, "Buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde hayatta kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımı olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Madellin'deki fakir insanların evlerine ekmek götürebileceklerini ima etmekte ve kişileri uyuşturucu kullandırmaya özendirmekte olduğunun tespit edildiği" iddia edildi.

TAKİPÇİLERİNİ UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAYA DAVET ETTİĞİ İDDİASI
Sanığın bir başka sosyal medya paylaşımında da uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ima ederek takipçilerine bu yönde mesaj verdiği savunulan gerekçeli kararda, "Kendisini her yönüyle örnek alan kişilere uyuşturucu madde kullanımına davet etmekte olduğunun tespit edildiği" kaydedildi.

"SOSYAL MEDYA İLE HÜKÜMETLER DEVRİLDİ"
Son yıllarda sosyal medyanın büyük kitlelerce kullanıldığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, "Sosyal medyanın toplumlarda yarattığı etkiye bakınca; bu imkan kullanılarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilebilmiştir. Bu nedenle sosyal medya aracılığı ile kitlelere ulaşma, onları etkileme, yönlendirme imkanı klasik basın araçları televizyon, radyo ve gazeteye kıyasla daha kolay, daha ucuz ve elverişlidir. Bu da her yaştan kişinin erişim imkanı olan sosyal medyanın gücünü ortaya koymaktadır" denildi.

UYUŞTURCUYU BİR SUÇ DEĞİL BİR EKMEK KAPISI OLARAK GÖSTERDİĞİ SUÇLAMASI DA YAPILDI
Sanık Karagöz'ün, davaya konu paylaşımı ile uyuşturucu kullanımını bir suç değil bir ekmek kapısı olarak gösterdiği savunulan gerekçeli karardı, şüphelinin yine uyuşturucuyu kullanılabilecek meşru bir madde olduğu şeklinde algı yarattığı, iradeleri tam oturmamış gençleri toplum için tehlike teşkil eden uyuşturucuya yönlendirdiği iddia edildi.
Sanığın 1.72 milyon takipçisi olduğunu hatırlatan mahkeme, yukarıdaki gerekçelerle sanığın iddianameye konu üzerine atılı suçu işlediğini gerekçe göstererek, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezası ile cezalandırdı.
Mahkeme cezayı, iyi hal indirimi ile cezayı 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 660 lira para cezasına düşürdü.

(FOTOĞRAF)

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