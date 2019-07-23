Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-MAHKEME, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile Pucca lakaplı Pınar Karagöz'e verdiği 5 yıl 10 aylık hapis cezasının gerekçesini açıkladı.

Mahkeme gerekçeli kararında sosyal medyanın gücüne atıf yaptı. Mahkeme, "Sosyal medyanın toplumlarda yarattığı etkiye bakınca; bu imkan kullanılarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilebilmiştir" dedi.

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi, Pucca'ya verdiği 5 yıl 10 aylık hapis ve 66 bin 660 liralık adli para cezasının gerekçesini açıkladı.

Sanığın davaya konu sosyal medya paylaşımları ile doğrudan uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği savunulan gerekçeli kararda, bu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

ESCOBAR'IN MADDELİNE KARTELİNE ATIFTA BULUNULDU

Gerekçeli kararda sanığın, Kolombiya'nın Madellin şehrine ilişkin sosyal medya paylaşımına atıfta bulunuldu. Sanığın bu paylaşımı ile Kolombiya'nın uyuşturucu kartelleri ile meşhur, kokain kartellerinin başkenti sayılan Madellin şehrine atıfta bulunduğu bilgisine yer verilen gerekçeli kararda, "Buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde hayatta kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımı olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Madellin'deki fakir insanların evlerine ekmek götürebileceklerini ima etmekte ve kişileri uyuşturucu kullandırmaya özendirmekte olduğunun tespit edildiği" iddia edildi.