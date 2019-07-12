Pucca'nın avukatı: Yasalara göre değil, keyfi verilmiş bir karar

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılanan ve Pucca adıyla tanınan Pınar Karagöz, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı.

Kararı BBC Türkçe'ye değerlendiren Karagöz'ün avukatı Ali Faruk Tatlı, "Çocuk tacizcileri, tecavüzcüler daha az ceza alıyor" dedi.

İddianamede dört sosyal medya paylaşımı bulunduğunu, savunmalarında bu paylaşımların kesinlikle suç unsuru barındırmadığını, herhangi bir özendirme kastı bulunmadığını ifade ettiklerini söyleyen Avukat Tatlı, "Yasalara göre değil, keyfi verilmiş bir karar" diye konuştu.

Tatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahkemenin bu kararı neye göre verdiğini bilmiyoruz, gerekçeli kararı gördükten sonra itiraz edeceğiz, umarız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeye gerek kalmadan bir an önce bu karar düzeltilir."

Daha önce bu tarz yargılamalarda beraat kararı verildiğini belirten Tatlı, "İlk defa özendirme suçlamasıyla ve de sosyal medya paylaşımı üzerinden böyle bir ceza verildi. Alt sınırdan da - diyelim ki suç işledi - ceza alt sınırdan da verilmedi" dedi.