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  4. Puigdemont'un dokunulmazlığı AP komisyonunda

Puigdemont'un dokunulmazlığı AP komisyonunda

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 22:54 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu İspanya'nın, Puigdemont ve Comin ile ilgili dokunulmazlıkların kaldırılması dilekçesini hukuk komisyonunda görüşme kararı aldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Katalan milletvekilleri Carles Puigdemont ve Toni Comin'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik dilekçenin değerlendirileceğini duyurdu. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ewa Kopacz, perşembe günü yapılan meclis oturumunda, dilekçenin parlamentonun hukuk komisyonunda görüşüleceğini bildirdi. Kopacz, söz konusu dilekçenin, iki Katalan milletvekili hakkında İspanya'da başlatılan davanın devamının sağlanması amacıyla İspanyol makamlarınca sunulduğunu dile getirdi.

Puigdemont ile Comin, ayrılıkçı Katalan lider Oriol Junqueras ile birlikte geçtiğimiz seçimde, İspanya'da haklarında dava açılmış olmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'na seçilmişti. AP Parlamentosu hukuk komisyonunun başkan yardımcısı Sergey Lagodinsky, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik dilekçenin komisyonda görüşülmesinin rutin bir uygulama olduğunu ve bu sürecin tamamlanmasının birkaç ay alabileceğini ifade etti.

Puigdemont ve Comin ilk kez parlamentoda

Puigdemont ve Comin'in AP milletvekilliği ve buna bağlı olarak dokunulmazlığı tartışmaları uzun süredir devam ediyor. İspanya'da en yüksek mahkeme olan İspanya Adalet Divanı, dokunulmazlıkların kaldırılmasını talep eden dilekçeyi geçtiğimiz Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'na göndermişti. Katalonya Özerk Bölgesi'nin eski lideri Carles Puigdemont ve onun hükümetindeki bakanlardan Antoni Comin bu hafta ilk kez Strasbourg'daki oturumlara katıldı.

AP milletvekilliğine seçilen bir diğer isim olan Junqueras ise, dokunulmazlığı bulunduğu halde İspanya mahkemelerinin bunu kabul etmemesinden dolayı İspanya'da cezaevinde bulunuyor. Oriol Junqueras, aralarında isyana teşvik etmenin de bulunduğu hakkındaki çeşitli iddialardan suçlu bulunarak 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2017 yılının Ekim ayında Katalonya'da yapılan tartışmalı referandum sonrası, aralarında Puigdemont ve Comin'in de olduğu çok sayıda üst düzey siyasetçi ülke dışına kaçmıştı.

AFP,dpa / ET,TY

© Deutsche Welle

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