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  4. Pul biber yoğurt karışımı yağ yakmıyor! Cayır cayır yağ yakan yiyecekler aslında...

Pul biber yoğurt karışımı yağ yakmıyor! Cayır cayır yağ yakan yiyecekler aslında...

22.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konunun uzmanları ve diyetisyenler yağ yakan mucize besinleri arayanlara her zaman aynı şeyi söylüyor: Mucize aramayın! Yağ yakıcı olduğu iddia edilen onlarca besin olduğu kulaktan kulağa yayılıyor. Bazıları etkili olsa da hiçbir besin tek başına doğrudan yağ yakmaz. Fakat dolaylık olarak doğru kullanıldığında yağ yakımını hızlandıran besinler var.

Pul biber yoğurt karışımı yağ yakmıyor! Cayır cayır yağ yakan yiyecekler aslında...

Havalar ısındıkça kilo vermek için birçok insan harekete geçti. Diyetisyenler mucize besin aramaktansa sağlıklı yaşamı seçerek kilo verilebileceğinin altını çiziyor. Her gün aç karnına maydanoz suyu içmek zayıflatır, ılık suya limon sıkmak ödem atar gibi bilgiler kulaktan kulağa yayılıyor. Uzmanlar ve diyetisyenler bu söylemleri desteklemiyor. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi.

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“Öncelikle bir besinin neden yağ yaktığını ve en iyi tüketim şeklinin hangisi olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Bütün bu bilgilerden sonra o besinin dolaylı olarak yağ yakımına yardımcı olduğunu savunabiliyoruz. Bizde dolaylı olarak yağ yakımına destek veren besinleri nedenleri ile açıklayacağız.”

HEM TOK TUTUYOR HEM KANSERE KARŞI KORUYOR

Turpgillerden olan beyaz, kırmızı lahana, brüksel lahanası, Karnıbahar ve brokolide bulunan sülforafan’ın yağ yakıcı enzimleri arttırdığı düşünülüyor ve son dönemlerde antikanser özelliği ile ilgili de birçok çalışma bulunuyor. Yüksek lifli oluşları ile de uzun süreli tokluk sağlıyorlar.

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METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Kırmızı biberde bulunan Kapsaisin besinlerin enerjiye dönüşme yeteneklerini arttırıyor ve bazal metabolizma hızımızı arttırdığı düşünülüyor.

Bir çoğumuzun tabağında çokta yer etmeyen fakat düşük kalorileri,bol lifli oluşlarıyla yeşil yapraklı sebzelerin öğünlerimizde önemli bir yeri olmalı. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler demir depolarımızın dolmasına yardımcı olacağı için demir eksikliğinde görülen kilo vermede direnç semptomunun da önüne geçmemize yardımcı olmuş oluyor. Sanılanın aksine önemli bir kalsiyum kaynağı olduklarından kemik erimesi yaşayan belirli yaş gurupları için mutlaka tabaklarında olması gerektiğini savunabiliriz.

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NAR İŞTAHI BASKILAR

Meyveler yüksek lifli oluşlarıyla uzun süreli doygunluk sağlıyorlar. Bu noktada en önemli olan şey tükettiğimiz meyvenin porsiyonudur. Meyvelerden örnek verecek olursak Nar yüksek antioksidan kapasitesi ve iştah baskılama özelliği ile ilk sırada yer alıyor. Greyfurt metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlıyor ve iştahı baskılıyor. Greyfurt ile ilgili ek bir bilgi olarak greyfurtu ilaçlarınız ile tüketmemelisiniz.

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HİÇBİR ETKİSİ YOK

Sanılananın aksine süt ürünleri yağ yakıyor diyemeyiz. Özellikle her yerde görebileceğiniz yoğurt ve pul biber tarifinin yağ yakımına herhangi bir etkisinin olmadığına yönelik çalışmalar mevcut.

Dengeli ve temiz beslendiğimizde, sağlıklı bir fiziksel aktivitede bulunduğumuzda, Sirkadiyen ritmimize uyumlu beslendiğimizde metabolizmamız optimum düzeyde çalışıyor ve mucizevi besin arayışlarımız son bulmuş oluyor.


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