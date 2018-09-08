Pul biberin lezzet sırları

Burada saplarından ayrılan ve makineden geçirilen biberler, güneşlenmesi için büyük alanlara seriliyor. Yaklaşık 3 gün kavurucu sıcaklıkta bekletilen biberler, son kez makineden geçirildikten sonra pul bibere dönüşüyor.

İlçede 10 bin dönüm alanda dikimi yapılan biberlerin hasadına geçen hafta başlandı. İşçiler tarafından sabahın erken saatlerinde tarlalardan toplanan kırmızı biberler, kamyonetlerle ilçe merkezinde bulunan biber işleme tesislerine getiriliyor.

Pul biber üreticisi Muzaffer Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin pul biber ihtiyacının önemli bir kısmının ilçeden karşılandığını ve bunun her anlamda kendilerine katkı sağladığını söyledi.

Pul biber üretimi döneminde yaklaşık 7 bin mevsimlik işçinin ilçeye gelerek çalıştığını belirten Köse, bu sayının gittikçe yükseldiğini ve ilçenin pul biber merkezi konumuna doğru yol aldığını ifade etti.

Biberin tarlada üretilmesinden sofralara pul biber olarak gelinceye kadar binbir emek verdiklerini anlatan Köse, şunları kaydetti:

"İslahiye biberinin ayrı bir tadı var. Bunun asıl sebebi Nurdağı'ndan gelen rüzgardır. Oradan gelen rüzgar biberin içindeki havayı değiştirdiği için kaliteyi arttırıyor. Bu laboratuvar ortamında kanıtlanmıştır, bilimsel bir bilgidir. En önemli özelliğimizden biri de dalından sabah koparılan biber o gün işleniyor ve kurutulmaya bırakılıyor. Koparıldığı gün işlenmezse küflenir ve kokar. İlçede dalından koparılan biber o gün mutlaka işlenir. Dünyanın en iyi biber çeşidine sahibiz."