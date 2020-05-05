Pulitzer'e New York Times damgası

Bu yıla damga vuran gazete New York Times (NYT) oldu. NYT, üç ayrı kategoride ödül kazandı.ABD'deki en prestijli gazetecilik ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl salgın nedeniyle New York'taki ColumbiaÜniversitesi'nde ödül töreni yapılmadı. Kazanan isimleri, Pulitzer Ödülleri Yönetim Kurulu'nun idarecisi Dana Canedy, evinin oturma odasından yaptığı YouTube canlı yayınıyla açıkladı.

2020 Pulitzer Ödülleri'nde en fazla ödülü New York Times gazetesi kazandı. New York Times; "araştırmacı gazetecilik", "uluslararası habercilik" ve "yorum" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Jüri, ulusal habercilik kategorisinde hem Seattle Times hem de ProPublica'dan gazetecileri ödüle layık görürken "açıklayıcı habercilik" dalında Washington Post ekibi ödüllendirildi.

"Son dakika haberi" kategorisinde ödülün sahibi Kentucky merkezli Courier-Journal gazetesinin ekibi olurken yerel habercilik dalında da Baltimore Sun ekibi ödüllendirildi.

"Sıcak gelişme fotoğrafı" dalında Hong Kong protestolarındaki performansından ötürü Reuters fotomuhabirleri topluca ödüllendirildi. Associated Press de fotoğrafçılık kategorisinde ödül aldı.

DW/CÖ,TY

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