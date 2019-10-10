Pullarla tarih ve dünya turu

ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTT Pul Müzesi'nde, 1863 yılından bugüne kadar basılan 8 bin 375 pulun yanı sıra 192 ülkenin filateli ürünleri sergileniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, PTT AŞ tarafından restore edilerek 6 bin 500 metrekarelik alanıyla dünya çapında bir kültür merkezine dönüştürüldü ve 2013'te hizmete açıldı.

Müzenin giriş katında, 179 yıllık geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan bugüne kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler yer alıyor. Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, damga ve mühür, telefon ve telgraf makineleriyle tartı gibi yaklaşık 100 obje bulunuyor.

Geçmişten bugüne posta dağıtıcılarının kullandığı 8 kıyafet, modellere giydirilmiş halde kronolojik şekilde teşhir ediliyor. Yine zemin katta 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan filmler gösteriliyor.

Müzedeki pul sergi alanlarında 32 dokunmatik ekran bulunurken, tüm pulların taranmış dijital görselleri yer alıyor. Dünya Posta Birliğine üye 192 ülkenin pullarından örnekler merkezde sergileniyor. Türkiye, İtalya, Brezilya, ABD, Mısır, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Avustralya, Hindistan ve KKTC'den oluşan 12 ülkenin pulları, bu ülkelere ait dünyaca tanınan sembollerden oluşan maketlerle gösteriliyor.