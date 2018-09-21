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Pulluğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Pulluğun altında kalan kişi yaşamını yitirdi

ÇORUM (AA) - Çorum'da traktörün arkasındaki pulluğun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sungurlu ilçesine bağlı Türkhacılarhanı köyünde yaşayan Ramazan Güldiken (74), tarlasını sürdüğü sırada otlardan dolayı tıkanan pulluğu temizlemek için traktörü durdurdu.

Güldiken, temizlik yaptığı esnada hareket eden traktörün arkasındaki pulluğun altında yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Güldiken'in cenazesi, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çorum pulluk traktör vefat

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