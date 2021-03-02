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Pülümür Vadisi'nin saklı güzelliği Çırtan Şelalesi! Gören hayran kalıyor

02.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Pülümür Vadisi'nin saklı güzelliği Çırtan Şelalesi! Gören hayran kalıyor

Yılın her mevsimi doğal güzelliği ile dikkat çeken Tunceli'deki Pülümür Vadisi, yaban hayatı zenginliği ile de dikkat çekiyor. Sıcaklıklardaki artış sonrası karların bir bölümünün eridiği vadide bulunan Çırtan Şelalesi, yeniden akmaya başladı. Yaban keçilerinin de geldiği şelale, görenleri mest etti.

Her mevsim ayrı güzelliği olan Pülümür Vadisi, bitki örtüsü ve yaban hayatı varlığıyla ziyaretçi çekiyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla bölgede dağlardaki karlar erimeye başladı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan Çırtan Şelalesi'nde, su için gelen yaban keçileriyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

'SEYRİNE DOYUMSUZ MANZARA'

Karların erimesiyle oluşan şelalenin görsel şölen oluşturduğunu belirten çevre sakinlerinden Cüneyt Coşkun, "Çetin bir kışı geride bıraktık. Cemre düştü ve havalar ısınmaya başladı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle de kar suları eridi ve şelaleler oluştu. Pülümür Vadisi endemik türler ve yaban hayatıyla zengin bir vadi ve metrelerce yüksekten akan şelalesiyle çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Şelaleye su ihtiyaçlarını karşılamaya gelen yaban keçileri de seyrine doyumsuz bir an ortaya çıkardı. Bizler de buraya gelerek bu görsel şöleni fotoğrafladık" dedi.

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DHA

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