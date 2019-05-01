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Pursaklar Belediye Başkanı AK Parti'li Yılmaz istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 19:53 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Pursaklar İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Ayhan Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldık" dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı AK Parti'li Yılmaz istifa etti

Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Pursaklar İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Ayhan Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldık" dedi.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Pursaklar Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Ayhan Yılmaz, sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa etti. AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda, partisinin Ankara İl Başkanı Hakan Han ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Yılmaz, istifasını açıkladı. 25 yıldır Ankara'da çeşitli görevlerde bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldık. Bu tamamen insani bir durum. Gerçekten böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kalmayı istemezdim ama sağlık herkesin başına gelebilecek bir durum" diye konuştu.
'AK PARTİ'NİN BİR NEFERİ OLARAK ÇALIŞMAYA GAYRET EDECEĞİM'
İstifası öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak iznini aldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda iznini istedim. Kendisi de anlayış gösterdi. Ömrüm olduğu, sağlığım elverdiği müddetçe AK Parti'nin bir neferi olarak çalışmaya gayret edeceğim. Pursaklar halkına bize gösterdiği teveccüh için teşekkür ederim. Haklarını helal etmelerini diliyorum. Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Partimizin bir neferi olarak bundan sonra da partimizin hizmetinde olacağımı beyan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Bundan sonraki süreçte, eğer yerel yönetimlerde sağlığın el verir de çalışırsan mutlu oluruz' dedi. Sağlığımız el verirse Haseki Başkanla birlikte Yerel Yönetimler Merkezi'nde, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmaya gayret edeceğiz."

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