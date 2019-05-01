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Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz görevinden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 19:54 | Son Güncelleme

Ayhan Yılmaz, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini bildirdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ankara'da 25 yıldır çeşitli görevlerde hizmet ettiğini hatırlattı.

Ayhan Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığından istifa etme kararı aldım." diye konuştu.

İstifa kararının tamamen insani bir tercih olduğunu ve sağlık probleminin herkesin başına gelebileceğini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. Durumumu arz ettim. Onun da bu konuda iznini istedim. Kendisi de anlayış gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Ömrüm olduğu ve sağlığım müsaade ettiği müddetçe AK Parti'nin bir neferi olarak çalışmaya gayret edeceğim. Pursaklar halkımıza bize göstermiş oldukları teveccüh ve destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Ayhan Yılmaz, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarına da yerel seçimde verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım da 'Bundan sonraki süreçte eğer sağlığın el verirse yerel yönetimlerde çalışırsan mutlu oluruz' dedi. İnşallah sağlığımız el verirse yerel yönetimler birimimizde, AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Özhaseki Başkan ile çalışmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık da yer aldı.

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