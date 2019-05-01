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Pursaklar Belediye Başkanı Yılmaz: "Sağlık problemleri nedeniyle istifa ediyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:03 | Son Güncelleme

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Pursaklar Belediye Başkanlığına seçilen Ayhan Yılmaz, sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa etti.Ayhan Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığında Ankara İl Başkanı Hakan Han ile birlikte kameraların karşısına geçerek istifasını açıkladı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Pursaklar Belediye Başkanlığına seçilen Ayhan Yılmaz, sağlık problemleri nedeniyle görevinden istifa etti.

Ayhan Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığında Ankara İl Başkanı Hakan Han ile birlikte kameraların karşısına geçerek istifasını açıkladı. 25 yıl boyunca Ankara’da çeşitli görevlerde bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle maalesef baş gösteren sağlık problemleri nedeniyle Pursaklar Belediye Başkanlığı görevinden istifa etme kararı aldık. Bu tamamen insani bir durum. Gerçekten böyle bir zorunlulukla karşı karşıya kalmayı istemezdim ama sağlık herkesin başına gelebilecek bir durum." diye konuştu.

“Sadece belediye başkanlığından istifa ediyorum"
İstifa etmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak izin aldığını belirten Yılmaz, "Ömrüm olduğu müddetçe sağlığım müsaade ettiği müddetçe AK Parti’nin bir neferi olarak çalışmaya gayret edeceğim. Pursaklar halkımıza bize gösterdiği teveccüh ve destekten dolayı, AK Parti İlçe Teşkilatımıza, Cumhur İttifakı’nın bir üyesi olan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatına, Ülkü Ocaklarına teşekkür ederim. Haklarını helal etmelerini diliyorum. Belediye Başkanlığından istifa ediyorum. Partimizin bir neferi olarak bundan sonra da partimizin hizmetinde olacağımı beyan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da ’Bundan sonraki süreçte, eğer yerel yönetimlerde sağlığın el verir de çalışırsan mutlu oluruz’ dedi. Sağlığımız el verirse Yerel Yönetimler Merkezi’nde, AK Parti Genel Merkezi’nde çalışmaya gayret edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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