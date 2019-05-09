Pursaklar Belediye Başkanlığı seçiminde 3. tur oylamaya geçildi

Pursaklar Belediyesinde başkanı belirlemek için 31 Meclis üyesinin yapmış olduğu oylamada çoğunluğun sağlanamaması üzerine 3. tur oylamaya geçildi.

Pursaklar Belediyesinde Ayhan Yılmaz’dan boşalan koltuğu doldurmak için bugün saat 15.00’de Meclis üyeleri toplandı. Yapılan ilk tur oylamada Ertuğrul Çetin ve Bayram Yüksel yarıştı. 19 oy almasına rağmen kurallar gereği 3’te 2’lik oy çoğunluğunu alamayan Ertuğrul Çetin başkan seçilemedi. 2. tur oylamada Bayram Yüksel’in adaylıktan çekilmesine rağmen gerekli çoğunluğu alamayan Ertuğrul Çetin için 3. tur oylama yapılıyor.

