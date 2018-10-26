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Pursaklar Devlet Hastanesi hizmete giriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yapılan ve acil ile diğer polikliniklerinde günde ortalama 6 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan 150 yataklı modern devlet hastanesi 5 Kasım'da hizmete girecek - Pursaklar Kaymakamı Kara: - "Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastane 150 yataklı olup odaların 50 tanesi tek kişilik, 50 tanesi çift kişilik olarak düzenlenmiştir. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 binadan oluşmaktadır"

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yapılan 150 yataklı modern devlet hastanesinin 5 Kasım'da hizmete gireceği bildirildi.

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçedeki bir cafede Medya İletişim Derneği (MEDYADER) üyesi yerel gazete temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaymakam Kara, burada yaptığı konuşmada, ilçenin en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı Pursaklar Devlet Hastanesinin 5 Kasım’da hizmete gireceğini söyledi.

Hastanenin ilçeye kazandırılması sebebiyle Çetin'e teşekkür eden Kara, şu bilgileri paylaştı:

"Ulus Devlet Hastanesinin personeliyle bu hastaneye taşınması kararlaştırılmıştır. Hastanemizde acil, kulak burun boğaz, dahiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatri bölümlerinin yanı sıra 8 ameliyathane, 1 sezaryenhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler yer almaktadır. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek hastane 150 yataklı olup odaların 50 tanesi tek kişilik, 50 tanesi çift kişilik olarak düzenlenmiştir. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 ayrı binadan oluşmaktadır. Hasta kabul kısmında anaokulu ve bir de kreş de yer alıyor."

Kara, hastanedeki polikliniklerde günlük ortalama 5 bin, acil poliklinikte ise günlük ortalama bin kişiye hizmet verilebileceğini belirterek, yatırımın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

- Hastanedeki tüm testler tamamlandı

Belediye Başkanı Çetin ise hastanenin ilçeye kazandırılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Arazisini belediyemizin tahsis ettiği hastanemizde tüm çalışmalar ve testler tamamlandı. Belediye olarak biz de hastane çevresindeki yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını tamamladık. Hastanemiz buradan faydalanacak tüm hemşehrilerimize şifa kapısı olsun, inşallah." dedi.

Çetin, bir gazetecinin yerel seçimlerde aday olup olmayacağını sorması üzerine de "Bizler her zaman ve her yerde hizmete hazırız. Allah’ın izni, büyüklerimizin takdiri ve hemşehrilerimizin teveccühü ile tekrar hizmet etmek isteriz." ifadesini kullandı.

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Ankara hastane İhsan Kara MEDYADER Pursaklar Selçuk Çetin

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