Pursaklar’ın yeni Başkanı Ayhan Yılmaz seçildi

31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı olarak giren Ayhan Yılmaz, yüzde 71’lik oy oranı ile hem yeni belediye başkanı seçildi hem de merkez ilçelerde rekor kırdı.

Ankara’da nüfusu 100 binin üzerindeki merkez ilçeler arasında en fazla oyu alarak birinci olan Ayhan Yılmaz, Pursaklar Belediye Başkanı olarak seçildi. Yılmaz sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamasında “İnsana dokunan ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını yeniden canlandırarak, oy veren, vermeyen tüm hemşehrilerimiz ile kucaklaşacağız” değerlendirmesinde bulunup seçmenlere teşekkür etti. Pursaklar’da güzel bir kampanya süreci geçirdiklerini belirten Ayhan Yılmaz değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “90 günlük seçim çalışmalarımız esnasında bizden destek ve duasını esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah Pursaklar’ımızın yaşam kalitesini hep birlikte artıracak, daha müreffeh bir Pursaklar’ı birlikte inşa edeceğiz. Verdikleri destekten ötürü tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. İnsana dokunan ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışını yeniden canlandırarak, oy veren vermeyen tüm hemşehrilerimiz ile kucaklaşacağız.”

