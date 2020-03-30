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Pürüzsüz bir cilt için cilt bakım kürleri

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Teknolojinin gelişmesiyle beraber kişisel bakım ürünleri çeşitlenmeye başlamıştır. İlla ki kadife kadar yumuşak, sağlıklı görünen ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için dünyanın parasını harcamaya gerek var mı? Cildi temizlemek, arındırmak, beslenmek hatta nemlendirmek için evinizde bulunan doğal ürünleri kullanarak kendinize özel maskeler yapabilirsiniz.

Pürüzsüz bir cilt için cilt bakım kürleri

Cilt dış etkenlerden oldukça fazla etkilenir. Hormonal değişimler, genetik faktörler, stres, yorgunluk, uykusuzluk, yanlış beslenme ve güneş ışınları gibi etmenler cildin deforme olmasına neden olabilir. Zaman içerisinde ciltte renk uyuşmazlıkları ile gözaltı morlukları sorunlarının yanına akne ve siyah nokta problemleri de eklenebilir. Peki, sağlıklı bir cilde sahip olmak için uygulanabilecek doğal yöntemler nelerdir, cilt bakım rutinlerinde nelere dikkat edilmesi gerekir? İşte, doğal malzemeler kullanarak yapabileceğiniz cilt bakım kürlerine dair tüyolar...

CİLT BAKIMINDA KULLANABİLECEĞİNİZ DOĞAL KÜRLER

Cilt bakımında kullanabilecek ürünler size doğa annenin kucağından geliyor. Hem haftanın yorgunluğunu üzerinizden atabilirsiniz hem de cildinizin nefes almasını da sağlarsınız. Cilt bakım kürlerini düzenli uyku, dengeli ve sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi ile desteklemeniz gerekir. Aynı zamanda uyumadan önce mutlaka makyajınızı temizlemeniz ve cildinizi dinlendirmeniz şarttır.

Cildinizi şımartmak için evde yapabileceğiniz yüz maskesi tariflerini sizler için derledik:

Muz + Bal + Limon Suyu

1 adet muz, 1 yemek kaşığı bal ve 10 damla limon suyunu iyice ezerek karıştırın. Yüzünüze bu maskeyi uygulamadan önce hafif bir peeling yapın. Ardından karışımı yüzünüze sürün ve 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile yüzünüzü temizleyin.

Portakal Suyu + Karbonat

1 çay kaşığı portakal suyu ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırıp macun haline getirin. Sonrasında dairesel hareketler ile yüzünüze uygulayın. 15-20 dakika bekletin ve masaj yaparak yüzünüzü yıkayın.

Bal + Limon Suyu

1 yemek kaşığı bal ve yarım limonun suyunu bir kapta karıştırın. Ardından bu karışımı cildinize uygulayın ve 15-30 dakika boyunca maskeyi bekletin. Sonrasında ılık su ile yıkayarak maskeyi çıkartın. Hemen soğuk su ile kompres uygulayın ve damarlarınızı harekete geçirin.

Avokado + Yulaf Ezmesi

Yarım avokado ve yarım fincan pişmiş yulaf ezmesini temiz bir kapta karıştırın. Cildinize fırça ya da spatula yardımıyla yayın. 10-15 dakika boyunca bekleyin ve ılık su ile cildinizi temizleyin.

Kahve + Bal + Yoğurt

1 yemek kaşığı öğütülmüş kahve, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı yoğurdu homojen bir şekil alana kadar karıştırın. Bu maskeyi cildinize uygulayarak 20 dakika kadar bekleyin. Ilık su ile masaj yaparak durulayın ve maskeyi temizleyin.

Domates + Bal + Yulaf Ezmesi

1 adet ezilmiş domates, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı yulaf ezmesini karıştırın. Bu maskeyi hem yüzünüze hem de boynunuza uygulayın. 15-20 dakika kadar beklettikten sonra ılık su ile yıkarak durulayın.

Karbonat + Bal + Lavanta Yağı

Yarım çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı bal ve 1 damla lavanta yağını karıştırın. Bu karışımı vücudunuzun her bölgesine uygulayabilirsiniz. İstediğiniz bölgeye sürdükten sonra 5-10 dakika boyunca bekleyin. Bol su ile durulayın.

Çiğ Badem + Bal + Limon Suyu

Yarım fincan çiğ bademi bir gece öncesinde suda bekletin ve ertesi gün kabuklarını soyarak iyice ezin. Sonrasında bademlere 1 yemek kaşığı bal ve yarım limonun suyunu ekleyin. Karışımı yüzünüze sürün ve 10 dakika boyunca bekleyin. Ardından yüzünüzü soğuk su ile yıkayın.

Çilek + Yoğurt + Bal

3 adet çilek, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 çay kaşığı balı karıştırın. 15 dakika cildinizde bekletin ve ılık su ile durulayın.

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