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Pusat bebeğe 3 santimetrelik kesi ile hayat kurtaran müdahale

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.12.2018 13:46 | Son Güncelleme

Erzurum'da, prematüre doğan 800 gramlık Pusat Ömer Reşitoğlu'nun ana ve akciğer atardamarları arasındaki açıklık 3 santimetrelik kesiden girilerek kapatıldı - Çocuk kalp cerrahı Mehmet Birçer: - "Normalde bu ameliyatlar göğüs duvarının çok büyük kesileriyle halledilir. Bebeğin 800 gram olması ve küçük bir kesiyle yapılması Erzurum bölgesinde büyük önem arz etmektedir"

Erzurum'da, prematüre doğan, ana ve akciğer atardamarları arasında açıklık bulunan 800 gram ağırlığındaki bebek, 3 santimetrelik kesiden girilerek yapılan başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuştu.

Kentteki Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde 26 haftalık dünyaya gelen Pusat Ömer bebeğin, vücuda temiz kan götüren ana atardamarı ile akciğere kan götüren akciğer atardamarı arasında bulunan "patent duktus arteriozus damarı"nda açıklık tespit edildi.

Burada bir süre ilaç tedavisi uygulanan ancak sonuç alınamayan Pusat Ömer bebek, hayati tehlikesi nedeniyle cerrahi müdahale için Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine (BEAH) sevk edildi.

Burada gerekli tetkiklerin ardından hemen ameliyata alınan bebeğin, "patent duktus arteriozus damarı", yaklaşık 1,5 saat süren başarılı bir operasyon ile kapatıldı.

Hastanede görevli çocuk kalp cerrahı Mehmet Birçer'in de aralarında bulunduğu cerrahlar, operasyonu, bebeğin göğüs bölgesinde açtıkları 3 santimetrelik kesiyle gerçekleştirdi.

Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde görevli yenidoğan uzmanı Yaşar Demirelli, bebeğin 26 haftalıkken erken doğumla dünyaya geldiğini söyledi.

Erken doğan bazı bebeklerde, vücuda temiz kan götüren ana atardamar ile akciğere kan götüren akciğer atardamarı arasında bulunan patent duktus arteriozus damarının açıklığının, çoğu hastada kapanmadığını ifade eden Demirelli, "Başlangıçta ilaç tedavileriyle bu damarı kapatmaya çalışıyoruz ancak başarılı olamadığımız ve bebeğe ciddi sıkıntı yarattığı durumlarda cerrahi yöntemle bunun kapanmasına gidiyoruz. Bu konuda da gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra hastayı ameliyat için Dr. Mehmet Birçer'e devrettik." diye konuştu.

Bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Mehmet Birçer ise erken doğumla dünyaya gelen bebeğin ağırlığının 800 gram olduğuna dikkati çekti.

Damar açıklığını gidermek için ameliyatı gerçekleştirdiklerini anımsatan Birçer, "Bebek 800 gram ve bu ameliyatı 3 santimetrelik küçük bir kesiyle hallettik. Bu tür hastalarımızı, burada bu ameliyatı olabildikleri için şanslı görüyoruz. Normalde bu ameliyatlar göğüs duvarının çok büyük kesileriyle halledilir. Bebeğin 800 gram olması ve küçük bir kesiyle yapılması Erzurum bölgesinde büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Birçer, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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ameliyat bebek damar erken doğum Erzurum

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