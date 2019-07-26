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Puset hırsızı, yüzde 70 zihinsel engelli çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 11:00 | Son Güncelleme

KONYA'da 2 apartmandan bebek arabası çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan Nihat P., vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Yüzde 70 zihinsel engelli raporu olduğu ortaya çıkan ve çaldığı bebek arabalarını sattığını söyleyen Nihat P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Puset hırsızı, yüzde 70 zihinsel engelli çıktı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 2 apartmandan bebek arabası çaldığı güvenlik kameralarına yansıyan Nihat P., vatandaşlar tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Yüzde 70 zihinsel engelli raporu olduğu ortaya çıkan ve çaldığı bebek arabalarını sattığını söyleyen Nihat P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Son bir haftada Selçuklu ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarında Hasan Özdemir ve Ramazan Biçer'in oturduğu apartmanlara giren kimliği belirsiz kişi, kapı önlerine bırakılan bebek arabalarını çaldı. Kaçarken yüzünü beyaz bir örtüyle gizleyen şüpheli, apartmanlardaki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Özdemir ve Biçer, polise şikayetçi oldu.
Polis soruşturma başlatırken, Hasan Özdemir, şüphelinin aynı ilçede oturduğunu ve bölgede sık sık gezdiğini öğrendi. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerinden elde ettiği şüphelinin fotoğrafını yakınlarına dağıtıp, araştırma yapmalarını istedi. Özdemir'in yakınları şüpheliyi dün akşam bir alışveriş merkezinde tesadüfen görüp, yakaladı. Ardından da polise teslim etti.
YÜZDE 70 ZİHİNSEL ENGELLİ RAPORU VARMIŞ
Gözaltına alınan şüphelinin Nihat P. olduğu ve yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunduğu belirlendi. Cezai ehliyetinin olmadığı orataya çıkan Nihat P., çaldığı bebek arabalarını Karatay ilçesindeki Tatlıcak Mahallesi'nde sattığını söyledi. Nihat P., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, satılan bebek arabalarını bulmak için çalışmasını sürdürüyor.

​FOTOĞRAFLI

Puset hırsızı, yüzde 70 zihinsel engelli çıktıPuset hırsızı, yüzde 70 zihinsel engelli çıktıPuset hırsızı, yüzde 70 zihinsel engelli çıktıPuset hırsızı, yüzde 70 zihinsel engelli çıktı

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