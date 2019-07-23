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Puslu buldu, jandarma yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı uyuşturucu operasyonunda 552 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri ve narkotik köpeği Puslu’nun Taşova ilçesinde bulunan bir köyde ikamet eden (N.B) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi.

Puslu buldu, jandarma yakaladı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ve Taşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaptığı uyuşturucu operasyonunda 552 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirerek 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri ve narkotik köpeği Puslu’nun Taşova ilçesinde bulunan bir köyde ikamet eden (N.B) isimli şahsın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeği Puslu ile yaptıkları aramada 552 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet fişek ele geçirdi. Şüpheli şahıs N.B. gözaltına alındı.

Puslu buldu, jandarma yakaladı

Puslu buldu, jandarma yakaladı

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