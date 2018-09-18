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Pussy Riot Üyesinin Almanya’da Tedavisi Sürüyor

18.09.2018 17:15 | Son Güncelleme

Rusya'daki muhalif punk-rock grubu Pussy Riot'un grubunun üyelerinden Piotr Verzilov’ın büyük ihtimalle zehirlendiği belirtildi

Rusya'daki muhalif punk-rock grubu Pussy Riot'un grubunun üyelerinden Piotr Verzilov’ın büyük ihtimalle zehirlendiği belirtildi. 30 yaşındaki Verzilov geçen Cumartesi akşamı tedavi için Berlin’e getirilmiş ve Almanya’nın en tanınan hastahanelerinden Charite’de tedaviye alınmıştı. Pussy Riot’ın diğer üyeleri Verzilov’un geçen hafta Moskova’da süren duruşmasında önce fenalaştığını, görme, konuşma ve yürüme kabiliyetini kaybettiğini, zehirlenmiş olabileceğini ve Rusya’daki doktorlara güvenmediklerinden Berlin’e getirildiğini öne sürmüşlerdi.

Charite hastahanesinden yapılan resmi açıklamada, toksikoloji bölümünde tedavisi sürdürülen Verzilov'un büyük bir ihtimalle 'sinir sistemini etkiliyen bir madde'yle zehirlendiği belirtildi. Rus aktivistin hayati tehlikesi bulunmadığı vurgulanırken, tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Pussy Riot sözcüsü Nadeschda Tolokonnikowa, arkadaşlarının zehirlendiğini ve öldürülmek istendiğini öne sürdü. Tolokonnikowa, hem Rusya hem de Kanada vatandaşı olan Verzilov’un iyileştikten sonra Rusya’ya dönerek Putin’e karşı mücadelesini sürdüreceğine inandığını da söyledi.

Piotr Verzilov, Pussy Riot üyesi üç kadınla birlikte, Rusya'da 2018 Dünya Kupası'nın finalinde, Fransa-Hırvatistan maçının 53'üncü dakikasında polis üniformasına benzeyen giysilerle sahaya girip oyunun bir dakika kesintiye uğramasına yol açmıştı. Eylem sonrasında tutuklunan grup üyeleri, 'izleyici davranışı kuralı'nı ihlal suçundan 15 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı. Pussy Riot, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar’ın da bulunduğu stadyumdaki eylemi Rusya'da tutuklu bulunan 'siyasi mahkumların' serbest kalması için gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.

İlk kez 2012'de Moskova'nın merkezinde yer alan ‘Kurtarıcı İsa Katedrali'nde Rus hükümetini protesto etmek için yaptıklarını söyledikleri bir eylem sayesinde tanınan Pussy Riot üyeleri, ardından başka Putin aleyhtarı eylemleri ile ses getirmiş, grubun bazı üyeleri hapis cezasına çarptırılmı

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