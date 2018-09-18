Pussy Riot Üyesinin Almanya’da Tedavisi Sürüyor

Rusya'daki muhalif punk-rock grubu Pussy Riot'un grubunun üyelerinden Piotr Verzilov’ın büyük ihtimalle zehirlendiği belirtildi. 30 yaşındaki Verzilov geçen Cumartesi akşamı tedavi için Berlin’e getirilmiş ve Almanya’nın en tanınan hastahanelerinden Charite’de tedaviye alınmıştı. Pussy Riot’ın diğer üyeleri Verzilov’un geçen hafta Moskova’da süren duruşmasında önce fenalaştığını, görme, konuşma ve yürüme kabiliyetini kaybettiğini, zehirlenmiş olabileceğini ve Rusya’daki doktorlara güvenmediklerinden Berlin’e getirildiğini öne sürmüşlerdi.

Charite hastahanesinden yapılan resmi açıklamada, toksikoloji bölümünde tedavisi sürdürülen Verzilov'un büyük bir ihtimalle 'sinir sistemini etkiliyen bir madde'yle zehirlendiği belirtildi. Rus aktivistin hayati tehlikesi bulunmadığı vurgulanırken, tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Pussy Riot sözcüsü Nadeschda Tolokonnikowa, arkadaşlarının zehirlendiğini ve öldürülmek istendiğini öne sürdü. Tolokonnikowa, hem Rusya hem de Kanada vatandaşı olan Verzilov’un iyileştikten sonra Rusya’ya dönerek Putin’e karşı mücadelesini sürdüreceğine inandığını da söyledi.