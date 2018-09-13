HABER

Pussy Riot üyesinin zehirlendiği iddia edildi

13.09.2018 12:43 | Son Güncelleme

Kremlin karşıtı eylemleriyle tanınan Pussy Riot grubu aktivisti Pyotr Verzilov'un aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Pussy Riot üyesinin zehirlendiği iddia edildi

Grup üyeleri Verzilov'un zehirlenmiş olabileceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i protestolarıyla tanınan punk grubu Pussy Riot'tan 30 yaşındaki aktivist Pyotr Verzilov'un yakınları Moskova'daki bir hastanenin toksikoloji bölümüne kaldırılan Verzilov'un zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü.

Pussy Riot, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dostumuz, kardeşimiz, yoldaşımız Petr Verzilov yeniden hayata döndürülüyor. Hayatı tehlikede. Zehirlendiğini düşünüyoruz" dedi.

Verzilov Verzilov üç kadın aktivistle beraber 15 Temmuz'daki Dünya Kupası final maçında sahaya inmiş, daha sonra aktivistler 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aktivist Verzilov aynı zamanda Rusya'da insan hakları ihlallerini ele alan Mediazona haber sitesinin yayıncısı. Verzilov'un görme kaybı, konuşmada zorluk ve yürüme yeteneğini kaybetme gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.

Pussy Riot'ın üç üyesi 2012 yılında Moskova’daki bir katedralde düzenledikleri Putin karşıtı eylem nedeniyle ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmış ve karar uluslararası tepkilere neden olmuştu.

rtr,dpa/SSB/HS

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlayan ünlü yıldız iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlayan ünlü yıldız iğne ipliğe döndü!
AB sınır kontrollerini kaldırmak istiyorAB sınır kontrollerini kaldırmak istiyor
Gergin bekleyiş, tahminlerden daha kötü... Sayı hızla artıyorGergin bekleyiş, tahminlerden daha kötü... Sayı hızla artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyük ikramiyeyi kazandı, tüm parasını estetiğe yatırdı! İşte son hali

Büyük ikramiyeyi kazandı, tüm parasını estetiğe yatırdı! İşte son hali

Wahlberg'in formunu koruma sırrı: 2:30'da kalkıp 6 öğün ye, 19:30'da yat

Wahlberg'in formunu koruma sırrı: 2:30'da kalkıp 6 öğün ye, 19:30'da yat

Gergin bekleyiş, tahminlerden daha kötü... Sayı hızla artıyor

Gergin bekleyiş, tahminlerden daha kötü... Sayı hızla artıyor

Bu köyde yaşayanlara 16 bin lira maaş verilecek

Bu köyde yaşayanlara 16 bin lira maaş verilecek

Çorbanın içinden ölü sıçan çıktı!

Çorbanın içinden ölü sıçan çıktı!

36 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu! Ancak şimdi...

36 yıl önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu! Ancak şimdi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.