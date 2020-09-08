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  4. Pusu kuran saldırganların açtığı ateş sonucu müteahhit yaşamını yitirdi

Pusu kuran saldırganların açtığı ateş sonucu müteahhit yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 00:32 | Son Güncelleme

Uşak'ın Eşme müteahhit Yahya Alemdar (42), otomobille taşocağından ayrıldıktan kısa süre sonra pusu kuran grubun silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Alemdar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Pusu kuran saldırganların açtığı ateş sonucu müteahhit yaşamını yitirdi

Olay, 19.00 sıralarında Eşme ilçesine bağlı Ahmetler köyü Hayribey mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre müteahhit Yahya Alemdar (42), Ahmetler köyünde bulunan taş ocağı şantiyesinden otomobili ile ayrıldıktan 150 metre sonra pusu kuran grubun silahlı saldırısına uğradı.

ŞANTİYE ÇALIŞANLARI HABER VERDİ

Alemdar, açılan yaylım ateşi sonucu vucununun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen şantiye çalışanları sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verdi. Saldırıda ağır yaralanan Alemdar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Alemdar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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