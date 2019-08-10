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Pusu kurup amcasının oğlunu öldüren şahıs 3 gün sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bahçesinden traktörüyle dönen bir kişi, kendisine pusu kuran amcasının oğlu olan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bahçesinden traktörüyle dönen bir kişi, kendisine pusu kuran amcasının oğlu olan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen amcasının oğlu İsmail K. olaydan 3 gün sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Çayyaka Mahallesi ile Lütfiye Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail K., aralarında husumet bulunan ve bahçeden şeftali toplayarak traktörüyle evine gelen amcasının oğlu Ertuğrul K.’ye (41) virajlı yolda pusu kurdu. Şahıs traktörüyle seyir halinde olan amcasının oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Kontrolden çıkan traktör yoldan çıkarak yamaca çarparak durabildi. Kanlar içerisinde kalan Ertuğrul K. hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Yoldan geçerken cinayete şahit olan mahalleli olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemenin ardından Ertuğrul K.’nin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen şahıs Çayyaka Mahallesinde toprağa verildi.
Cinayetin ardından her yerde aranan şahsın bulunması için Jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. İsmail K’nın bir araçta olduğu bilgisine ulaşan ekipler şahsın tekrar ormanlık alanına gideceği ihtimali üzerine tüm yolları tuttu. Ekipler söz konusu arabanın plakasını belirleyerek kısa sürede Deydinler Mahallesi yakınlarında arabayı aldı. Ekipleri gören şahıs kaçamayacağını anlayınca jandarma ekiplerine teslim oldu. Yakalan şahıs sağlık kontrolün ardından jandarma götürüldü. Cinayeti itiraf eden İsmail K. adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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