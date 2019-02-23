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"Pusulası millet olmayanlar zillete mahkumdur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 22:25 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Sırtını millete dayamayanlar, pusulası millet olmayanlar zillete mahkumdur. 31 Mart'ta da bunu görecekler"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sırtını millete dayamayanlar, pusulası millet olmayanlar zillete mahkumdur. 31 Mart'ta da bunu görecekler." dedi.

Bakan Gül, Gaziantep'in Araban ilçesinde Besni Caddesi'nde düzenlenen "Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Tanıtım Programı"na katıldı.

Burada kalabalığa hitap eden Abdulhamit Gül, 31 Mart'taki yerel seçimlerin önemine dikkati çekerek katılımcılardan bu dönemde daha fazla çalışmalarını istedi.

Gül, yerel seçimin sadece bir belediye seçimi değil, memleketin daha iyiye gitmesi için yapılan bir tercih olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Seçimlere giderken sırtını millete dayayan bir Cumhur İttifakı var, diğer tarafta da sırtını terör örgütlerine dayayanlarla iş birliği yapanlar var. Ama şu bir gerçek sırtını millete dayamayanlar, pusulası millet olmayanlar zillete mahkumdur. 31 Mart'ta da bunu görecekler. Türkiye'de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve huzurun devamı için sandığa gideceğiz. Sandıkta evimizdeki, şehrimizdeki, memleketimizdeki huzur için oy kullanacağız. Belediye başkanlıkları, partiler, bunlar gelir geçer ama aslolan milletimiz ve memleketimiz, devletimizdir. İşte bunun tercihini yapacağız. "

Konuşmaların ardından Araban ilçesindeki Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri tanıtıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve beraberindekiler daha sonra Yavuzeli ilçesine geçerek AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Gül, vatandaşlardan seçimler için destek istedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Araban Gaziantep Yavuzeli yerel seçim

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