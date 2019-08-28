Pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar

Ankara’da bir fırıncı, iş yerinin önünde otomatik silahla uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyı önceden planlayan kişilerin kendilerine polis süsü verdiği ve olay yerinde 20 saat beklediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana geldi. Sincan Fırıncılar Odası Başkan Yardımcısı Köksal Şimşek ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Şen, iş yerinin önüne çıktığı sırada bir araçtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomatik silahla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Şimşek ağır yaralanırken, saldırıda fırına da 23 kurşun isabet etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köksal Şimşek’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kanlı saldırı önceden planlanmış

Öte yandan, saldırının önceden planlandığı ve keşif yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Plakası tespit edilemeyen aracın, bir gün önce fırının etrafında dolaştığı ve saldırıdan 20 saat önce gece 03.00 sıralarında araç sokağın girişine park edildiği öğrenildi. Şüphelilerin kendilerini soran kişilere de sivil polis olduklarını söyledikleri öğrenildi.