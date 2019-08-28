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Pusuya yatıp otomatik silahla kurşun yağdırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 21:14 | Son Güncelleme

Ankara’da bir fırıncı, iş yerinin önünde otomatik silahla uğradığı saldırıda ağır yaralandı.

Ankara’da bir fırıncı, iş yerinin önünde otomatik silahla uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyı önceden planlayan kişilerin kendilerine polis süsü verdiği ve olay yerinde 20 saat beklediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta meydana geldi. Sincan Fırıncılar Odası Başkan Yardımcısı Köksal Şimşek ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Şen, iş yerinin önüne çıktığı sırada bir araçtan kimliği belirsiz bir kişi tarafından otomatik silahla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Şimşek ağır yaralanırken, saldırıda fırına da 23 kurşun isabet etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köksal Şimşek’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kanlı saldırı önceden planlanmış
Öte yandan, saldırının önceden planlandığı ve keşif yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Plakası tespit edilemeyen aracın, bir gün önce fırının etrafında dolaştığı ve saldırıdan 20 saat önce gece 03.00 sıralarında araç sokağın girişine park edildiği öğrenildi. Şüphelilerin kendilerini soran kişilere de sivil polis olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Saldırı anını anlattı
Olay anında Şimşek’in yanında bulunan ve saldırıdan kılpayı kurtulan Ahmet Şen (38), olay anını anlatarak, “Akşam saat 20.30 gibi başkanın yanına geldim. Biraz yazıhanede oturduk, ekmek arabasının yanında sohbet ederken az ilerden bir araç hareket etti. Bu araç hareket halinde ateş ederek geldi. 25-30’a yakın mermi attılar ve bunlardan 5 tanesi başkana geldi. Araç az ilerde durdu bir daha ateş etmek istedi ancak diğer aracın mesafesi önünü kapattığı için ateş edemedi ve bastı gitti. Başkanı arabanın altına doğru çektim yoksa daha açıkta kalsaydı tekrar ateş edilecekti. Ona buna zarar veren bir adam değildi, kendi halinde görevini yapan bir adam onunla bununla husumetli desek tamam deriz ama öyle bir şey yok söz konusu değil. Bana bir tane bile mermi denk gelmedi, profesyonel olabilirler ama acemi de olabilirler. Ben şundan korktum bunlar giderde geri dönerlerse diye Allah’tan geri dönmediler” dedi.
Öte yandan olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, saldırı anı da iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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