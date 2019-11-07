HABER

'Put Adam' kitabı soruşturması; Yayınevi sahibine 4,5 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 13:12 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA-  "PUT adam" isimli kitabın yayıncısı Küresel Kitap Yayıncılık şirketinin sahibi Osman Akyıldız hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Bu yaz Küresel Kitap Yayıncılık tarafından yayınlanan "Put adam" isimli kitapta Atatürk'e hakaret edildiği iddiası ile başlatılan soruşturma tamamlandı.  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu kitabı yayınlayan Küresel Kitap Yayıncılık şirketinin yetkilisi Osman Akyıldız hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan dava açıldı.  İddianamede, "İfadelerin tarihsel olguları tartışmaya açma amacının ötesinde tahkir kastı taşıyacak mahiyette olduğu, eylemin anayasayla teminat altına alınan ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği" belirtildi.  İddianamede şüpheli Osman Akyıldız'ın, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istenildi.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA- "PUT adam" isimli kitabın yayıncısı Küresel Kitap Yayıncılık şirketinin sahibi Osman Akyıldız hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Bu yaz Küresel Kitap Yayıncılık tarafından yayınlanan "Put adam" isimli kitapta Atatürk'e hakaret edildiği iddiası ile başlatılan soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu kitabı yayınlayan Küresel Kitap Yayıncılık şirketinin yetkilisi Osman Akyıldız hakkında, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan dava açıldı.
İddianamede, "İfadelerin tarihsel olguları tartışmaya açma amacının ötesinde tahkir kastı taşıyacak mahiyette olduğu, eylemin anayasayla teminat altına alınan ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği" belirtildi.
İddianamede şüpheli Osman Akyıldız'ın, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istenildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı Avcılar'da dehşet! Doktor, meslektaşına kurşun yağdırdı
Tatlıda NBŞ tehlikesi; baklavanın raf ömrü 1 aya çıkıyorTatlıda NBŞ tehlikesi; baklavanın raf ömrü 1 aya çıkıyor
Üniversite yerleşkesinde 'Minia Sivas' oluşturulduÜniversite yerleşkesinde 'Minia Sivas' oluşturuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakize Akbaba beraat etti! (Pakize Akbaba kimdir, ne demişti?)

Pakize Akbaba beraat etti!

Son dakika... İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar! Üst katlardan atladı

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

Hasankeyf’ile ilgili yeni haber! Su Seviyesi her geçen gün yükseliyor

12 bin yıllık Hasankeyf'in son günleri!

Araçta öldürdüğü eşinin cesediyle 2 saat dolaştı!

Dehşete düşüren olay! Cesediyle iki saat dolaştı

Saruhanlı Belediyesi Cengiz Topel caddesinin ismini Sefer Özlü olarak değiştirdi

Saruhanlı Belediyesi'nden tartışma yaratan değişiklik

Siyanür içerek intihar eden 4 kardeş kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.