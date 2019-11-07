"Put Adam" kitabının yayıncısına Atatürk'e hakaretten dava

Savcılıkça incelenen kitapta farklı yazarların Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin hatıra niteliğindeki eserlerinden alıntılara ve bu alıntılar esas alınarak yazar tarafından yapılan yorumlara yer verildiği aktarıldı.

İddianamede, kitabın bizzat yazarın kaleme aldığı bölümlerinde Atatürk'e hakaret içeren ifadelerin yer aldığı kısımlar da tek tek anlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırma sonucu yayıncı firma yetkilisinin Osman Akyıldız olduğunun tespit edildiği kaydedilen iddianamede, şüphelinin savunmasında "Küresel Kitap Yayıncılık adlı şahıs şirketinin sahibi ve yetkilisi olduğunu, 'Put Adam' adlı kitabı Ağustos 2019'da yayınladığını söylediği aktarıldı.

Şüpheli Akyıldız'ın savunmasında kendisinin kitabın orijinal Türkçe metnini hiç görmediğini, Arapça olarak internette yayınlanmış halini temin edip bizzat Türkçeye çevirdiğini ve yayına sunduğunu ileri sürdüğü belirtildi. Şüphelinin, kitabı yayıncılık faaliyeti kapsamında birebir çeviri yaparak yayına sunduğunu, hiçbir ekleme yapmadığını, ifade özgürlüğü ilkeleri çerçevesinde sorumluluğu bulunmadığı kanaatinde olduğunu da söylediği kaydedildi.

- İfadeler aşağılama kastı taşıyacak mahiyette

İddianamede, soruşturmaya konu kitap içeriğinde bulunan ifadelerin tarihsel olguları tartışmaya açma amacının ötesinde, tahkir (aşağılama) kastı taşıyacak mahiyette olduğu, eylemin Anayasayla teminat altına alınan ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı vurgulandı.