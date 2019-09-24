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Putin 1 Ekim’de Ermenistan’a gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Ekim’de Ermenistan’a ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.Rusya’da basının sorularını cevaplandıran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 1 Ekim’de Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleşecek olan Avrasya Ekonomik Birliği toplantısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya cevap verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Ekim’de Ermenistan’a ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.
Rusya’da basının sorularını cevaplandıran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 1 Ekim’de Ermenistan’ın başkenti Erivan’da gerçekleşecek olan Avrasya Ekonomik Birliği toplantısına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gidip gitmeyeceği ile ilgili soruya cevap verdi. Putin’in Avrasya Ekonomik Birliği’ni önemsediğini dile getiren Peskov, Putin’in Erivan’a ziyaret gerçekleştirerek bu toplantıdaki yerini alacağını söyledi.
Rusya ile Belarus arasında 1995 yılında imzalanan Gümrük Birliği anlaşması ile başlayan süreç, 2000 yılında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun kurulmasıyla resmiyet kazandı. 2010 yılındaysa, Rusya, Kazakistan ve Belarus arasında gümrük birliği kuruldu ve bu üç ülke, yoğun ekonomik entegrasyona yöneldi. Gümrük Birliği’ni oluşturan üç ülkenin liderleri Mayıs 2014’te, Avrasya Ekonomik Birliği’nin kuruluşuna ilişkin anlaşmayı imzaladı. Belarus’un başkenti Minsk’te 10 Ekim 2014’te düzenlenen zirvesinde Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne üye olmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Avrasya Ekonomik Birliği’nin kuruluşuna ilişkin anlaşma 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

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