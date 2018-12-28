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Putin 2018'de en çok Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

Komsomolskaya Pravda gazetesinde yer alan bir yazıya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ile Erdoğan 19 kez telefonla konuştu.

Putin 2018'de en çok Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı

Komsomolskaya Pravga gazetesinden gazeteci Dmitriy Smirnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl hangi liderle kaç kere görüştüğünü anlattı.

Putin'in cep telefonu olmadığına ve bütün görüşmelerini özel bağlantı yoluyla sabit bir telefonla yaptığına dikkat çeken Smirnov, ona doğrudan telefon edebilen kişilerin sayılı olduğunu, ancak acil durumlarda istisnalar yapıldığını kaydetti.

Makaleye göre, Putin'in katıldığı etkinliklerin yapılacağı mekanlara önceden özel bağlantı hattı kuruluyor. Sözgelimi bir yıl önce Putin, Komsomolskaya Pravda gazetesine yaptığı gezi sırasında da bu bağlantı hattı hazır bulundurulmuştu. Rus lider buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Diğer yandan Erdoğan 19 aramayla bu yıl Putin'i en sık arayan lider oldu. Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmeler Suriye ve Ortadoğu'daki işbirliği çerçevesinde eylemlerini detaylı bir şekilde koordine etmeye yönelikti.

Erdoğan'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, herhangi bir sebepten 13 aramayla ikinci sırada yer aldı.

Putin, Kazakistan lideri Nursultan Nazarbayev'le 11, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 10, Almanya Başbakanı Angela Merkel 8 kez görüştü.
Rus lider Ermenistan Başbakanı ile 6, Belarus Devlet Başkanı ile 5, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan Devlet Başkanı ile 3'er kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP VE POROŞENKO EN AZ GÖRÜŞÜLENLER ARASINDA

Putin'le telefonla en az görüşenler arasında sadece 2 aramayla ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko yer aldı. İran, Finlandiya, Mısır ve Güney Osetya liderleri ile de sadece 2 kez telefon görüşmesi yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
putin erdoğan telefon konuşması

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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