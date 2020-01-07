Putin 8 Yıl Sonra İlk Kez Suriye'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye’nin başkenti Şam’a ender ziyaretlerinden birini yaptı ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’la görüştü. Putin, Moskova’nın Suriye’deki iç savaşa müdahalesinden bu yana sadece ikinci kez Suriye’yi ziyaret ediyor. Rus liderin Şam ziyareti, İranlı general Kasım Süleymani’nin ABD’nin Bağdat’taki hava operasyonunda öldürülmesinden sonra bölgedeki gerilimin iyice yükseldiği bir zamana denk geldi. Esat’ın müttefiki İran, Süleymani’nin öldürülmesinin karşılıksız kalmayacağı sözünü vermişti. İran’ın Ortadoğu’daki askeri faaliyetlerinin mimarı olarak görülen Süleymani, öldürülmeden önce Suriye’den yeni Irak’a gelmişti. Süleymani Irak’a ayak bastıktan kısa süre sonra Bağdat havaalanı yakınlarında ABD’nin bir drone’u tarafından vurularak öldürülmüştü. "Terörizmin yok edilmesi" planları üzerine konuştu Rusya ve İran’ın desteği Esat’ın muhaliflere kaybettiği toprakların hemen hemen tamamını geri almasını sağlamada önemli katkı sunmuştu. Suriye resmi haber ajansı SANA, Putin’in Esat’ın elini sıkarken gülümsediği bir fotoğrafını yayınladı. Ajans, iki lidere Suriye’deki Rus güçlerinin komutanı tarafından askeri brifing verildiğini bildirdi.

SANA’nın haberine göre, Putin ve Esat bölgedeki son gelişmeleri ele aldı ve İdlib’de “terörizmin yok edilmesi” planları üzerinde konuştu. İdlib, Esat karşıtı muhaliflerin hala elinde tuttuğu Suriye’de son toprak parçalarından biri konumunda. Rus askerlerle buluştu, cami ziyaret etti Putin ziyareti sırasında Suriye’deki Rus askerleriyle de buluştu, askerlerin Rus Ortodoks Noel’ini kutladı. Ayrıca Esat’ın eşliğinde Şam’da Eski Şehir’deki 8’inci yüzyıldan kalma Emevi Camii’ni ziyaret etti. Reuters’ın haberinde ziyaretle ilgili görüşlerine yer verilen Suriye uzmanı David Lesch, “Bence Putin oraya Rusya’nın Suriye’deki ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat üzerindeki konumunu güçlendirmek için gitti. Zira İran’ın konumu kalıcı olarak zayıfladı; Süleymani bir anlamda Suriye’deki İran’dı” şeklinde değerlendirmede bulundu. İran ve Rusya Esat karşıtlarını geri püskürtmek için birlikte çalışsa da, aralarında zaman zaman gerilimler de su yüzüne çıkıyordu. Uzmanlar, bu iki ülke arasında nüfuz mücadelesi yaşandığına işaret ediyor.