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Putin AB'yi sert sözlerle eleştirdi! "Ekonomik intihar" diyerek ekledi: Vazgeçemeyecekler

17.05.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle ABD ve AB’den Rusya’ya yönelik yaptırım kararları gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB’nin enerji yaptırımlarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı ve bunu “ekonomik intihar” olarak nitelendirdi. Batılı ülkelerin dengesiz adımlarıyla Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinin arttığını belirten Putin "Rus enerji kaynakları da başka bölgelere kayacak” dedi. Öte yandan Putin, bazı Avrupalı ülkelerin Rus petrolünden vazgeçemeyeceğini aktardı.

Putin AB'yi sert sözlerle eleştirdi! "Ekonomik intihar" diyerek ekledi: Vazgeçemeyecekler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tüm dünyanın tepkisini çekmiş ve ABD ve AB'den Rusya'ya yönelik yaptırım kararları peş peşe açıklanmıştı. Özellikle Rusya'ya uygulanan enerji yaptırımları dünyanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son yaptığı açıklamasında Avrupa'nın enerji yaptırımlarını "ekonomik intihar" sözleriyle eleştirdi. Putin, başkent Moskova'da, hükümet ve bazı şirket yetkilileriyle petrol sektörüne ilişkin gerçekleştirdiği toplantıda değerlendirmelerde bulundu ve açıklamasında bazı ülkelerin tümüyle Rus petrolünden vazgeçemeyeceğini de belirtti.

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"ABD'NİN BASKISI NEDENİYLE..."

Avrupa'nın siyasi bazı çıkarlar ve ABD'nin baskısı nedeniyle enerji sektöründe çeşitli kısıtlamalar uygulamaya başladığını kaydeden Putin, "Bu da enflasyona neden oluyor. Hatalarını kabul etmektense suçlu arıyorlar. Batılı politikacılar ve ekonomistler, basit, temel ekonomik yasaların temellerini unutmuş ya da kendi zararlarına olacak şekilde kasten görmezden gelmeyi tercih etmişler gibi görünüyor." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN YÜKSEK ENERJİ MALİYETİNE SAHİP BÖLGESİ HALİNE GELECEK"

Yaptırımlar nedeniyle petrol ve dizel gibi petrol ürünlerinin fiyatlarında önemli artışlar yaşandığına dikkati çeken Putin, "Rusya'nın enerji kaynaklarının reddedilmesi, Avrupa'nın sistematik olarak uzun vadede dünyanın en yüksek enerji maliyetine sahip bölgesi haline gelmesi anlamına geliyor." dedi.

Putin, Avrupa'nın enerji sektöründe attığı adımları eleştirerek şunları kaydetti:

"Açıkçası ortaklarımızın attığı bu dengesiz adımlar, Avrupa ekonomisine zarar vermesinin yanı sıra Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerini artırıyor. Petrol piyasalarında tektonik bir değişim yaşanıyor ve eski modele göre ticaret yapmak artık olası görünmüyor. Yeni koşullarda yalnızca petrol çıkarmak değil, aynı zamanda son tüketiciye kadar tüm dikey zinciri oluşturmak da artık önem taşıyor."

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"EKONOMİK İNTİHAR"

Avrupa sanayisinin rekabette dünyanın başka bölgelerine kıyasla kayıplar yaşadığını savunan Putin, "Rus enerji kaynakları da başka bölgelere kayacak. Ayrıca artan ekonomik faaliyet olanağı da Avrupa'dan dünyanın diğer bölgelerine geçecektir. Bu tür bir ekonomik intihar, elbette Avrupalı ülkelerin kendi iç meselesidir. Öncelikle kendi ekonomik çıkarlarımızdan yola çıkarak pragmatik davranmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"VAZGEÇEMEYECEKLER"

Putin, bazı Avrupalı ülkelerin Rus petrolünden tümüyle vazgeçemeyeceğini de sözlerine ekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Vladimir Putin
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