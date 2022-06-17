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Putin: ABD kendini Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi sanıyor

17.06.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı’nın yaptırımlarının Avrupa’yı 400 milyar euro zarara soktuğunu savundu.

Putin: ABD kendini Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi sanıyor

Yaptırımların başarı şansı olmadığını söyleyen Putin, "ABD Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi gibi davranıyor" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın ülkesine uyguladığı yaptırımların başarısız olduğunu savundu. St. Petersburg kentinde düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu'nda bir konuşma yapan Putin, "Ekonomik Blitzkrieg'in (Yıldırım harbi - II. Dünya Savaşı'nda Alman ordusunun savaş doktrini) en başından beri başarı şansı yoktu. Biz güçlü insanlarız ve herhangi bir sorunla başa çıkabiliriz" diye konuştu.

Ülkesinin 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından hayata geçirilen yaptırımları "çılgın" ve "düşüncesiz" olarak nitelendiren Putin, söz konusu yaptırımların Avrupa'yı 400 milyar euro zarara soktuğunu öne sürdü.

Konuşmasında, ABD'nin "Tanrı'nın yeryüzündeki elçisi" gibi davranan bir ülke olduğunu belirten Putin, Batı'nın dünyanın diğer bölgelerini sömürgeleştirmek istediğini savundu.

"Ukrayna operasyonu gerekliydi"

Ekonomik Forum'da iş insanlarına seslenen Putin, yaklaşık dört aydır devam eden Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak da, "Bize yönelik giderek artan riskler ve tehlikeler ışığında Rusya'nın özel bir askeri harekat yapması zorunlu ve kaçınılmazdı" dedi. Batı'nın söz konusu savaştan önce, "Ukrayna'yı, kelimenin tam anlamıyla silahlar ve askeri uzmanları ile şişirdiğini" dile getiren Rusya Devlet Başkanı, "Alınan kararın hedefi vatandaşlarımızı ve sekiz yıldan bu yana Kiev rejiminin soykırımına maruz kalan Donbas'taki halk cumhuriyetinde yaşayan insanları korumaktı" ifadesini kullandı.

Vladimir Putin daha önce de Ukrayna'nın doğusunda, Rus azınlığa Ukrayna yönetimi tarafından soykırım uygulandığını savunmuş ancak bununla ilgili bir kanıt sunmamıştı. Moskova, söz konusu savaşı ayrıca "Ukrayna'yı Neonazilerden temizlemekle" gerekçelendiriyor.

Büyük Petro'ya atıf

Putin, 9 Haziran'da yaptığı bir konuşmada da, Ukrayna Savaşı ile Rus tarihinin önemli figürlerinden Çar I. Petro'nun (Büyük Petro) Kuzey Seferi arasında bağlantı kurmuş ve Petro'nun St. Petersburg ile civarını İsveç'ten fethetmediğini, "kendine ait toprakları yeniden ele geçirdiğini" dile getirerek "Galiba geri almak ve güçlendirmek bizim de kaderimiz" söyleminde bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 73 dakika süren konuşmasında yeni dünya düzenine dair fikirlerini de dinleyicilerle paylaştı. Ülkesinin küresel güç ilişkilerinde öncü bir role sahip olması gerektiğini vurgulayan Putin, Rusya'nın güçlü ve modern bir ülke olarak yeni dünya düzeninin bir parçası olduğunu ifade etti.

Yeni dünya düzeni kurallarının güçlü ve egemen ülkeler tarafından belirlendiğinin açık olduğunu dile getiren Putin, "Biz güçlü bir ülkeyiz ve her türlü sorunla başa çıkabiliriz. Atalarımız gibi her problemi çözeceğiz, ülkemizin bin yıllık tarihi bunun ispatıdır" dedi.

Tahıl tedariğindeki sorunlar

Yaşanan savaş nedeniyle, Ukrayna tahılının ihraç edilememesi ve bunun dünyanın bazı bölgelerinde açlık tehlikesi ile un ve unlu mamüllerin fiyatlarında büyük artışa sebep olması ile ilgili de konuşan Putin, "Limanlara mayınları biz döşemedik" diyerek sorumluluğun Rusya'da olmadığını savundu. Kiev yönetiminin mayınları temizlemesi halinde Moskova'nın tahil tedariğinin güvenliğini sağlayacağını belirten Vladimir Putin, diğer yandan Ukrayna depolarında bekleyen tahılın 5-6 milyon ton buğday ve aynı miktarda mısırdan ibaret olduğunu öne sürerek bunun dünya piyasaları için önemli bir miktar teşkil etmediğini dile getirdi.

Gıda fiyatlarının artmasına sebep olan asıl sorunun Rusya'ya uygulanan yaptırımlar olduğunu aktaran Putin, özellikle gübre tedariğinde yaşanan sıkıntıların yakın gelecekte hasatları tehlikeye attığını ve bunun da fiyatların daha fazla artmasına neden olduğunu belirtti.

dpa,rtr / ET,BK

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