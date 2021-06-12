Putin: "ABD'yle İlişkilerimiz Son Yılların En Düşük Seviyesinde"

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi öncesinde, Amerikan NBC televizyonuna bir röportaj verdi. Putin, ABD’yle ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin bu hafta Çarşamba günü Cenevre’de biraraya gelecekler. Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Biden’ın masaya siber saldırılar, Moskova’nın Ukrayna konusundaki agresif siyaseti ve ikili ilişkilere zarar veren diğer konuları getireceği vurgulandı.

NBC televizyonuna konuşan Putin’in röportajından yayınlanan bölümde “Son yıllardaki en düşük seviyedeki ilişkiye sahibiz” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Putin, eski Başkan Trump’la ilgili olarak “çok farklı ve çok yetenekli biri” değerlendirmesini yaparken yeni Başkan Biden’ın, Trump’tan tamamen farklı bir kişi olduğunu dile getirdi.

Biden’ın kendisi hakkında katil ifadesini kullanmasına tepkisi de sorulan Putin, bunun en az önem verdiği konu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, 8 günlük Avrupa ziyaretinin başında yaptığı açıklamada, kendilerinin Rusya’yla bir çatışma arayışı içerisinde olmadıklarını söyledi.