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Putin: "ABD'yle İlişkilerimiz Son Yılların En Düşük Seviyesinde"

12.06.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi öncesinde, Amerikan NBC televizyonuna bir röportaj verdi. Putin, ABD’yle ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söyledi

Putin: "ABD'yle İlişkilerimiz Son Yılların En Düşük Seviyesinde"

Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’la görüşmesi öncesinde, Amerikan NBC televizyonuna bir röportaj verdi. Putin, ABD’yle ilişkilerin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin bu hafta Çarşamba günü Cenevre’de biraraya gelecekler. Beyaz Saray’dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Biden’ın masaya siber saldırılar, Moskova’nın Ukrayna konusundaki agresif siyaseti ve ikili ilişkilere zarar veren diğer konuları getireceği vurgulandı.

NBC televizyonuna konuşan Putin’in röportajından yayınlanan bölümde “Son yıllardaki en düşük seviyedeki ilişkiye sahibiz” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Putin, eski Başkan Trump’la ilgili olarak “çok farklı ve çok yetenekli biri” değerlendirmesini yaparken yeni Başkan Biden’ın, Trump’tan tamamen farklı bir kişi olduğunu dile getirdi.

Biden’ın kendisi hakkında katil ifadesini kullanmasına tepkisi de sorulan Putin, bunun en az önem verdiği konu olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, 8 günlük Avrupa ziyaretinin başında yaptığı açıklamada, kendilerinin Rusya’yla bir çatışma arayışı içerisinde olmadıklarını söyledi.

Biden “İstikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Ancak şunu da net olarak belirttim: Rusya eğer zarar verici faaliyetlerde bulunursa ABD buna sağlam ve anlamlı bir şekilde yanıt verecektir” dedi.

Kendisine yönelik iddiaları reddetti

Putin, aralarında Alexander Litvinenko’nun da bulunduğu bazı Rus muhalif isimlerin öldürülmesiyle ilgili bir soruya da bunların hazımsılık olduğunu söyledi ve bu olaylardan bazılarının sorumluluların hapiste olduklarını belirtti.

Putin, Rusya’nın ABD’ye yönelik siber saldırı iddialarını da reddetti ve bu konuda kendisinin bir bilgisi olmadığını söyledi.

Putin, geçtiğimiz hafta Washington Post gazetesinde yer alan, Rusya’nın iran’a gelişmiş uydu teknolojileri temin ettiği iddialarını da reddetti.

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