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Putin'den açık açık nükleer tehdit: Avrupa'yı hedef alırız

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

Putin, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde imzalanan nükleer silah anlaşmasından çekileceğini duyurmasından sonra ABD nükleer füzelerini barındırmayı kabul eden Avrupa ülkelerini hedef almak zorunda kalabileceklerini belirtti.

Putin'den açık açık nükleer tehdit: Avrupa'yı hedef alırız

ABD Başkanı Donald Trump 22 Ekim'de ülkesinin Soğuk Savaş döneminde imzalanan ve Avrupa'yı nükleer füzelerden arındıran 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması'ndan çekileceğini söylemişti. Rusya Trump'ın anlaşmadan ayrılma kararını tehlikeli olarak nitelendirmişti.

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Putin, Trump ile ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) Antlaşması'ndan ayrılma planlarını görüşmek istediğini söyledi.

Trump ve Putin'in 11 Kasım'da Paris'te görüşmeleri bekleniyor.

Trump Rusya'yı antlaşmayı ihlal etmekle suçlarken; Moskova suçlamaları reddederek, Washington’un anlaşmayı ihlal ettiğini belirtiyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Salı günü Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen itirazlara rağmen ABD'nin anlaşmadan ayrılma planlarını sürdüreceğini söylemişti.

Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde Rusya'nın aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağını ve bunu hızlıca yapacağını söyledi.

"KARŞILIK VEREBİLİRİZ"

Trump'ın anlaşmadan çekilme sözünü yerine getirmesi halinde Rusya'nın ne yapacağı sorulduğunda Putin, "Karşılık verebilir miyiz sorunuzu doğrudan yanıtlamam gerekirse... Verebiliriz ve bunu çok hızlı ve çok etkili şekilde yapabiliriz" dedi.

Putin "ABD INF anlaşmasından çekilirse, asıl soru bir kez daha ortaya çıkacak olan bu (orta menzilli) füzelerle ne yapacakları" dedi.

Putin ayrıca "Bu füzeleri Avrupa ülkelerine göndereceklerse, doğal olarak bunun cevabını vermek zorunda kalacağız ve Avrupa ülkeleri bu füzeleri barındırmayı kabul ederse, eğer işler o kadar ileri giderse, kendi topraklarını olası bir karşı saldırı riskine attıklarını anlamalılar" dedi.

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