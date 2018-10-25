Putin'den açık açık nükleer tehdit: Avrupa'yı hedef alırız

Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi halinde Rusya'nın aynı şekilde karşılık vermek zorunda kalacağını ve bunu hızlıca yapacağını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Salı günü Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen itirazlara rağmen ABD'nin anlaşmadan ayrılma planlarını sürdüreceğini söylemişti.

"KARŞILIK VEREBİLİRİZ"

Trump'ın anlaşmadan çekilme sözünü yerine getirmesi halinde Rusya'nın ne yapacağı sorulduğunda Putin, "Karşılık verebilir miyiz sorunuzu doğrudan yanıtlamam gerekirse... Verebiliriz ve bunu çok hızlı ve çok etkili şekilde yapabiliriz" dedi.

Putin "ABD INF anlaşmasından çekilirse, asıl soru bir kez daha ortaya çıkacak olan bu (orta menzilli) füzelerle ne yapacakları" dedi.

Putin ayrıca "Bu füzeleri Avrupa ülkelerine göndereceklerse, doğal olarak bunun cevabını vermek zorunda kalacağız ve Avrupa ülkeleri bu füzeleri barındırmayı kabul ederse, eğer işler o kadar ileri giderse, kendi topraklarını olası bir karşı saldırı riskine attıklarını anlamalılar" dedi.

