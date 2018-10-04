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Putin, Almanya Rusya Arasında Boru Hattı Konusunda Israrlı

04.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ülkelerinden Amerika'nın baskılarına direnmelerini istedi ve Rusya Almanya arasında doğalgaz boru hattı konusundaki ısrarını dile getirdi

Putin, Almanya Rusya Arasında Boru Hattı Konusunda Israrlı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ileriye dönük olarak bir Rusya Almanya doğal gaz boru hattının ekonomik açıdan son derece verimli olacağını savundu ve AB üyesi ülkelerden Amerika’nın bu konudaki itirazlarına karşı çıkmasını istedi.

Amerikalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, denizaltından geçecek Nord Stream 2 boru hattına yönelik ambargo uygulayacaklarını duyurmuşlardı. Amerika’yla birlikte bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler de söz konusu boru hattına, enerji konusunda Rusya’ya bağlılığı arttıracağı endişesiyle karşı çıkıyorlar. Öte yandan Amerika Avrupa’ya daha fazla likid doğal gaz satmakla da ilgileniyor.

Çarşamba günü Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz’la St. Petersburg’ta yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Putin, Bulgaristan’ı da eleştirdi. Putin, Bulgaristan’ın baskılara dayanamayarak Güney Akım boru hattı projesinden ayrıldığını söyledi.

Putin, “Umarım Avrupa’nın tamamı Bulgaristan gibi davranmayacak ve çıkarlarını korumak konusunda zayıflık göstermeyecektir. Rusya her zaman en güvenilir tedarikçi olmuştur ve öyle olmaya da devam edecektir.” dedi. Putin ayrıca Rusya’nın boru hatları üzerinden sattığı gazın Amerika’nın likid olarak sattığı gazdan çok daha ucuz olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı gazın doğrudan Siberya’yadan aktarıldığını bir taşıma riskinin de olmadığını ifade etti.

Putin, AB ülkeleri daha pahalı olan bir opsiyonu seçerse, son derece saçma ve halkları için daha fazla zarar verecek bir iş yapmış olacağını iddia etti.

Bununla birlikte hali hazırda Rus gazının Avrupa’ya geçiş noktası durumunda olan Ukrayna da Rus boru hattı projesine şiddetle karşı çıkıyor ve kendi boru hattının atıl duruma düşmesinden endişe ediyor. Ukrayna ve Rusya’nın ilişkileri 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhakıyla birlikte bozuldu.

Avusturya Şansölyesi Kurz da Putin’le görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Nord Stream 2 boru hattına destek verdi ancak Ukrayna üzerinden gaz akışının kesilmemesinin de önemli olduğunu söyledi.

Putin bir süre önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’yla önceki gaz satışlarına ilişkin sorunların çözülmesi halinde Ukrayna üzerinden gaz akışına devam edeceklerini söylemişti.

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