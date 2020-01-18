Putin, anayasa değişikliğine gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anayasa’da bazı değişikleri içeren paketi Federal Meclis’e sundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, Rusya Federasyonu Anayasası’nda ki bazı değişiklikleri içeren kanun teklifleri Federal Meclis’e sunuldu. Rusya’daki bazı siyasi yorumcular tarafından bu değişiklik paketi, 1993 yılında kabul edilen anayasa için bu zamana kadarki en etkili değişiklik paketi olduğu ifade edildi. Putin’in teklif ettiği maddeler şu şekilde:

1) Seçilen hükümetin Başbakan ve Bakanlık adaylarının onayı, Rusya Federasyonu alt kolu olan Duma’ya devredilecek. Duma tarafından onaylanan adayları, Devlet Başkanı’nın tek başına onaylamama hakkı olmayacak. Böylelikle, Duma’nın kararı Devlet Başkanı’nın kararından daha etkili olacak.

2)Rusya Federasyonu’nda görev yapan Başbakan, bakan, federal devlet organları başkanları, valiler, senatörler, milletvekilleri ve hakimler; Rusya Federasyonu hariç başka hiçbir ülkenin vatandaşlığını ya da oturum iznini alamazlar.

3)Kolluk Kuvvetleri Başkanları ve Federal Savcılar’ın atanmasında, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın ve Federasyon Konseyi’nin aynı anda onayı gerekecek.

4)Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı’na aday olacak şahısların;

a) Rusya’da 25 yıldan fazla yaşamaları gerekecek (Bu süre şu an 10 yıl olarak anayasada belirtiliyor)

b) Adayın, seçim zamanında ve öncesinde başka ülkelerin vatandaşlığı ya da oturum iznini almamış olması gerekiyor.

c)Bir kişi ancak 2 dönem Devlet Başkanlığı yapabilecek. (Putin şu anda 3. döneminde. Kendi döneminden sonra kimsenin başkanlık koltuğunda 2 defadan fazla oturmasını istemiyor)

5) En düşük maaş, bir kişinin minimum ihtiyaçlarını karşılayabileceği rakamdan daha az olamaz.

6) Uluslararası kanunlar, anlaşmalar ve kararlar; Rusya Federasyonu vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtlamadığı sürece geçerli sayılacak.

7) Yapılacak olan anlaşmaların anayasaya uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için eğer Devlet Başkanı talepte bulunursa, Anayasa Mahkemesi tarafından anlaşmaların uygunluğu kontrol edilebilecek.

8) Devlet Başkanı tarafından, Federasyon Konseyi’ne verilecek talimatla, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme hakimleri görevlerinden uzaklaştırılabilecek.

9) Emekli maaşlarının düzenli olarak artırılması.”

