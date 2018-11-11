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Putin: Avrupa'nın ordu kurmak istemesi doğal

11.11.2018 19:30 | Son Güncelleme

Rusya lideri Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Avrupa ordusu" önerisine dair açıklama yaptı.

Putin: Avrupa'nın ordu kurmak istemesi doğal

Putin, savunma alanında bağımsız olmak isteyen Avrupa'nın bu isteğinin "son derece doğal" olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak Avrupa ordusu kurulması gerektiği yönündeki açıklamalarını "memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine ilişkin törenlere katılmak üzere Macron'un davetlisi olarak Paris'te bulunan Putin, Pazar günü Rus devleti tarafından finanse edilen televizyon kanalı RT Fransa'nın sorularını yanıtladı. Putin, bir Avrupa ordusu kurma fikrinin yeni olmadığı ancak "Cumhurbaşkanı Macron'un bu fikre yeniden hayat verdiğini" söyledi.

Avrupa'nın "güçlü bir ekonomik oluşum ve birlik" olduğunu söyleyen Putin, Avrupalıların güvenlik ve savunma alanlarında da "bağımsız olmayı ve kendi kendilerine yetmeyi istemelerinin de son derece doğal" olduğunu belirtti. Çok kutuplu dünya düzenini güçlendirme noktasında Fransa'nın yaklaşımının "olumlu bir süreç" olduğunu dile getiren Devlet Başkanı, "Bu açıdan Fransa ile tutumlarımız örtüşmektedir" şeklinde konuştu.

Macron geçen hafta, "Avrupa sınırlarında yükselen ve yeniden silahlanan otoriter güçlere" karşı uyarıda bulunmuş ve Avrupa'nın kendini "Çin, Rusya ve hatta ABD'ye karşı" savunabilmesi gerektiğini söylemişti.

Macron'un önerisi ABD Başkanı Donald Trump'ın sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, Macron'un çağrısını "rencide edici" olarak nitelendirmiş, "Avrupa'nın önce kendi üzerine düşen payı NATO'ya ödemesi gerektiğini" söylemişti.

"Trump'la buluşabiliriz"

Putin diğer yandan, Trump ile Paris’teki anma töreninin "düzenini bozmak" istemedikleri noktasında mutabık kaldıklarını ve aralarında ikili bir görüşmenin bu yüzden organize edilmediğini söyledi. Putin, Kasım ayı sonunda Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenecek G20 zirvesinde "ya da daha sonra" görüşebileceklerini söyledi. Putin, "Her halükarda diyaloğa hazırız" şeklinde konuştu.

rtr,dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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