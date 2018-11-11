Putin: Avrupa'nın ordu kurmak istemesi doğal

Putin, savunma alanında bağımsız olmak isteyen Avrupa'nın bu isteğinin "son derece doğal" olduğunu söyledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak Avrupa ordusu kurulması gerektiği yönündeki açıklamalarını "memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine ilişkin törenlere katılmak üzere Macron'un davetlisi olarak Paris'te bulunan Putin, Pazar günü Rus devleti tarafından finanse edilen televizyon kanalı RT Fransa'nın sorularını yanıtladı. Putin, bir Avrupa ordusu kurma fikrinin yeni olmadığı ancak "Cumhurbaşkanı Macron'un bu fikre yeniden hayat verdiğini" söyledi.

Avrupa'nın "güçlü bir ekonomik oluşum ve birlik" olduğunu söyleyen Putin, Avrupalıların güvenlik ve savunma alanlarında da "bağımsız olmayı ve kendi kendilerine yetmeyi istemelerinin de son derece doğal" olduğunu belirtti. Çok kutuplu dünya düzenini güçlendirme noktasında Fransa'nın yaklaşımının "olumlu bir süreç" olduğunu dile getiren Devlet Başkanı, "Bu açıdan Fransa ile tutumlarımız örtüşmektedir" şeklinde konuştu.