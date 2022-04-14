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Putin, Ay'ı fethetmek istiyor! Rusya liderinin gözü bu kez göklerde

14.04.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Rusya lideri Vladimir Putin, ülkesinin Ay hedeflerinden övgüyle bahsetti. Rusya, yeni nesil bir uzay gemisi geliştirip daha fazla planlama yaparak adeta Ay'ı fethetmek istiyor.

Putin, Ay'ı fethetmek istiyor! Rusya liderinin gözü bu kez göklerde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adı yine gündemin üst sıralarında geziyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken ses getiren birçok açıklamaya imza atan Rusya lideri, yeni topraklara ulaşmak için ülkesinin iddialı planlarını açıklamaktan da kaçınmadı. Fakat Rusya'nın ulaşmak istediği yeni topraklar bu kez Dünya'da değil...

PUTİN'İN GÖZÜ AY'DA! BU YIL İÇİNDE...

Daily Star'ın haberine göre; 12 Nisan'da bir konuşma yapan Putin, Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un uzay araştırmalarının zorluklarına başarılı bir şekilde göğüs germesi gerektiğinden söz etti. Putin, bunun için ise yeni nükleer uzay teknolojisinin yanı sıra yeni nesil bir uzay gemisi geliştireceklerini iddia etti. Putin, bu yıl içinde Ay'a insansız bir uzay aracı göndermeyi planladıklarını da kaydetti.

Rusya

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Roscosmos tarafından planlanan bir Ay'a iniş görevi olan Luna 25'in ise tarihi başlangıçta 2016 olarak planlanmıştı, ancak 2018'e ve ardından 2021'e ertelenmişti.

İŞ BİRLİĞİNİ SONLANDIRMAYA KARAR VERMİŞTİ

Putin'in iddialı planları, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) iş birliğini sonlandırmaya karar verdiğini açıklamasından kısa bir süre sonra geldi.

Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, mevcut projelerin tamamlanması için bir zaman çizelgesinin yakında Kremlin'e sunulacağını duyurmuştu.

ISS

Bu hamlenin, uzay araştırmalarının geleceği adına büyük bir darbe olduğu düşünülüyordu.

Uzay istasyonunun yörüngedeki istikrarını sürdürmek için sürekli bakıma ihtiyacı var ve Rusya'nın katkısı olmadan planlanandan çok daha erken bir dönemde hizmetten çıkartılması gerekebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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