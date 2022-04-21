Putin: “Azovstal’a Saldırmayın”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Mariupol şehrindeki Azovstal demir-çelik fabrikasına saldırılmaması ancak şehrin kuşatma altında tutulması talimatı verdi.

Putin Kremlin’den yapılan televizyon yayınında, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya “Sanayi bölgesine yönelik önerilen saldırıyı gereksiz buluyorum. İptal etmeni emrediyorum” dedi.

Bu kararla, Rus askerlerinin hayatlarını korumayı amaçladıklarını dile getiren Putin, “Bu endüstriyel tesislerde yeraltına girmeye gerek yok. Bu alanı kapatın, böylece buraya sinek bile giremesin” ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Azovstal’da henüz teslim olmayan Ukraynalı askerlere kötü muamele yapılmayacağını ve yararlılara tıbbi yardımda bulunulacağını söyledi.

Şoygu daha önce Putin’e, Azovstal çelik fabrikasında 2 binden fazla Ukraynalı askerin yer altında saklandığını söylemişti.

Bu arada, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk Rusya’ya Mariupol şehrinde acil insani koridorlar açması çağrısında bulundu.

Vereşçuk sosyal medya hesabından, “Azovstal’da yaklaşık bin sivil ve 500 yaralı asker var. Oradan bugün çıkarılmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Mariupol limanında bulunan Azovstal demir-çelik fabrikası, Ukraynalılar’ın şehirdeki son kalesi olarak değerlendiriliyor. Mariupol şehri, Mart başından beri Rusya’nın kuşatması altında bulunuyor.

